Gezegenin en zorlu ortamlarından biri kabul edilen bölgede, geniş alanlar "çöl altını" olarak bilinen sarı çiçeklerin yanı sıra mor ve beyaz türlerle kaplandı. Bilim insanları ve park yetkilileri, normal şartlarda cansız görünen bu coğrafyanın kısa sürede bir renk paletine dönüşmesini "olağanüstü" olarak nitelendirdi.

REKOR YAĞIŞLAR TOHUMLARI AKTİVE ETTİ

ABD Ulusal Park Servisi verilerine göre, Ölüm Vadisi Ekim ayından bu yana yaklaşık bir yıllık yağış miktarını tek seferde aldı. Kasım ayının park tarihinde kaydedilen en yağışlı ay olması, toprak altında on yıllarca uyku modunda bekleyebilen tohumların çimlenmesini tetikledi.

Park bekçisi Matthew Lamar, alışılmadık yağışların bu süreci hızlandırdığını ve manzaranın bölge çalışanları için bile şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Ekolojistler, suyla aktive olan bu tohumların, en uygun çimlenme koşullarını bekleyerek yıllarca toprak altında hayatta kalabildiğini belirtti.

EKOSİSTEMİN DAYANIKLILIK STRATEJİSİ

Kaliforniya Üniversitesi Riverside’dan bitki ekolojisti Loralee Larios, Ölüm Vadisi’ndeki bitki ve hayvanların aşırı doğa koşullarında hayatta kalmak için özel stratejiler geliştirdiğini vurguladı. Bazı bitki türlerinin on yıllarca süren kuraklık dönemlerini tohum formunda atlatabildiği, uygun nem oranına ulaşıldığında ise hızla gelişim gösterdiği kaydedildi.

Bu doğal döngü, ekosistemin zorlu şartlara karşı gösterdiği uyum yeteneğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, yüzeyde yaşam emaresi görülmeyen anlarda bile toprak altında potansiyel bir bitki popülasyonunun korunduğuna dikkat çekti.

ZİYARETÇİ AKINI VE KORUMA UYARILARI

Nadir görülen bu manzarayı yakından görmek isteyen binlerce turist bölgeye akın etmeye başladı. Yetkililer, düşük rakımlardaki çiçeklenmenin Mart ayı sonuna kadar devam edeceğini, yüksek rakımlarda ise sürecin Haziran ayına kadar uzayabileceğini öngörüyor.

Park görevlileri, ekosistemin sürekliliği için turistlere çiçekleri koparmamaları ve üzerlerine basmamaları yönünde kritik uyarılarda bulundu. Tahrip edilen her çiçeğin, gelecek yıllarda toprakta birikecek tohum miktarını azalttığı ve döngüyü riske attığı hatırlatıldı.