Ev kedisi büyüklüğünde olmasına rağmen son derece gizemli bir yaşam süren Pallas kedisi, kayalık araziler ve açık bozkırlarda neredeyse fark edilmeden hareket edebiliyor. Bilim insanları, sahip olduğu fiziksel özelliklerin milyonlarca yıl boyunca çok az değiştiğini ve bu nedenle türün kedigillerin evrimini anlamada önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor.

MİLYONLARCA YILLIK ÖZELLİKLERİNİ KORUYOR

Genetik araştırmalar, Pallas kedisinin yaklaşık 5,2 milyon yıl önce diğer kedigillerden ayrıldığını gösteriyor. Küçük yabani kedilerin çoğundan farklı olarak dikey yerine yuvarlak göz bebeklerine sahip olan tür, bu sayede açık arazilerde mesafeleri daha iyi algılayabiliyor.

Başının yanlarına yakın konumlanan küçük kulakları ise avını izlerken görünürlüğünü azaltıyor. Tehlike hissettiğinde çıkardığı sesler de diğer kedilerden farklı; miyavlamak yerine küçük bir köpeği andıran kısa havlamalara benzer sesler çıkarabiliyor.

AŞIRI SOĞUKLAR İÇİN GELİŞMİŞ DOĞAL KORUMA

Pallas kedisi, vücuduna oranla dünyanın en yoğun kürklerinden birine sahip. Tüylerinin rengi mevsime göre gri ve açık kahverengi tonları arasında değişerek kayalık çevreye uyum sağlıyor. Kalın kuyruğunu ise dinlenirken patilerini soğuktan korumak için kullanıyor.

Genellikle tek başına yaşayan bu yabani kedi, kemirgen yuvalarının yakınında uzun süre hareketsiz bekleyerek avlanıyor. Geniş bir yaşam alanını sahiplenen türün doğal ortamda ortalama 8 ila 9 yıl yaşayabildiği belirtiliyor.

Günümüzde Pallas kedisi üzerine yürütülen araştırmalar devam ediyor. Uzmanlar, sayıları birçok bölgede azalan bu nadir türün korunmasının hem biyolojik çeşitlilik hem de kedigillerin evrimsel geçmişinin anlaşılması açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.