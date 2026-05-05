Modern dünyada standart şehir yaşamının dışına çıkan bu topluluklar, hayatta kalma içgüdüsünün ve yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. Bazı bölgelerde aşırı iklim koşulları insanları toprağın altına girmeye mecbur bırakırken, bazı bölgelerde ise coğrafi kısıtlamalar yaşam alanlarını tek bir binaya veya minik bir kayalığa sığdırmayı zorunlu kılıyor. Bu yerleşimler, insanın en imkansız koşullarda bile kendine bir yuva kurma becerisinin en somut örneklerini oluşturuyor.

JUST ENOUGH ROOM ISLAND (ABD)

New York eyaletindeki Thousand Islands bölgesinde bulunan ada, yaklaşık 310 metrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en küçük yerleşimli adalarından biri olarak kabul ediliyor. 1950'lerde bir aile tarafından satın alınan ada, sadece tek bir ev ve küçük bir oturma alanına sahip. Su seviyesi yükseldiğinde ise çevresi neredeyse tamamen sular altında kalıyor.

COOBER PEDY (AVUSTRALYA)

Güney Avustralya'daki kasaba, dünyanın en sıra dışı yaşam biçimlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceyi aşması nedeniyle halk, "dugout" adı verilen yer altı yapılarını tercih ediyor. Kasaba sakinleri ev, otel, kilise ve müze gibi sosyal alanlarını toprağın altında inşa ederek sert çöl koşullarından korunuyor.

WHITTIER (ABD)

Alaska'daki kasaba, dünyanın en sıra dışı şehir planlamalarından birine sahip. Yaklaşık 200 kişilik nüfusun büyük bölümü, Begich Towers isimli tek bir apartman kompleksinde yaşıyor. Sert kış koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle kasabadaki market, postane, polis merkezi ve sağlık kliniği gibi tüm hizmetler bu tek yapının içinde yer alıyor.

CHEFCHAOUEN (FAS)

"Mavi Şehir" olarak bilinen yerleşim, sokakları ve evlerinin tamamen maviye boyanmış olmasıyla dünya çapında ün kazandı. Yahudi toplulukların dini sembolü olduğu veya böcekleri uzak tuttuğuna inanıldığı için maviye boyandığı rivayet edilen şehir, bugün mimari estetiğiyle dikkat çekiyor.

MONOWI (ABD)

Nebraska'daki kasaba, nüfusu resmî olarak yalnızca bir kişi olan tek Amerikan yerleşimi olma özelliği taşıyor. Kasabanın son sakini olan Elsie Eiler; belediye başkanlığı, bar işletmeciliği ve kütüphane sorumluluğu görevlerini tek başına yürütüyor. Eiler, belediye ruhsatı düzenleme ve vergi toplama gibi idari işleri de bizzat üstleniyor.

SETENIL DE LAS BODEGAS (İSPANYA)

Endülüs bölgesindeki kasabayı farklı kılan unsur, evlerin dev kaya çıkıntılarının altına inşa edilmiş olmasıdır. Doğal kaya kütlelerinin tavan görevi gördüğü bu mimari tarz, sadece estetik bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sıcak iklimde evler için doğal bir yalıtım sağlıyor.

TRISTAN DA CUNHA (BİRLEŞİK KRALLIK TOPRAĞI)

Güney Atlantik Okyanusu'nun ortasında yer alan ada, sürekli yerleşim bulunan en izole yer olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 250 kişilik nüfusa sahip adaya hava yoluyla ulaşım bulunmuyor. Ziyaretçiler, en yakın ana karadan günler süren bir gemi yolculuğuyla bölgeye ulaşabiliyor.

BURANO (İTALYA)

Venedik lagünündeki ada, rengârenk boyanmış evleriyle tanınıyor. Balıkçıların yoğun sis sırasında kendi evlerini uzaktan ayırt edebilmek için başlattığı bu renkli boyama geleneği, günümüzde yerel yönetimin iznine tabi tutuluyor. Ada, Avrupa'nın en dikkat çekici ve fotojenik yerleşimleri arasında yer alıyor.

MONSANTO (PORTEKİZ)

Portekiz'in en geleneksel köylerinden biri olan yerleşim, dev granit kayaların arasına ve altına inşa edilmiş evleriyle biliniyor. Bazı evlerde devasa kayalar doğrudan duvar veya çatı görevi görüyor. Yüzyıllardır kullanılan bu yapı biçimi, köye hem görsel bir benzersizlik hem de doğal bir savunma avantajı sağlıyor.