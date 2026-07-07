Exeter ve Hertfordshire üniversiteleri tarafından yürütülen bilimsel çalışma, Antarktika Yarımadası'daki bitki örtüsünün son 40 yılda 10 kattan fazla büyüdüğünü kanıtladı. Bu genişleme, gezegenin en soğuk ekosisteminin bile küresel ısınma karşısında hızla yapı değiştirdiğini gösteriyor.

ANTARKTİKA YARIMADASI NEDEN HIZLA YEŞİLLENİYOR?

Uydu verilerine göre, 1986 yılında bir kilometrekareden daha az bir alanı kaplayan yosun toplulukları, son ölçümlerde yaklaşık 12 kilometrekarelik bir genişliğe ulaştı. Araştırmacılar, özellikle son yıllardaki yayılma hızının önceki on yılların ortalamasını geride bıraktığını kaydetti.

Güney Amerika'ya doğru uzanan Antarktika Yarımadası, gezegende sıcaklık artışının en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Eriyen kar ve buzların açığa çıkardığı kayaç yüzeyler, yosunların gelişmesi için ihtiyaç duyduğu nemli ortamı sağlayarak yeşillenme döngüsünü hızlandırıyor.

BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN GENİŞLEMESİ HANGİ RİSKLERİ BERABERİNDE GETİRİR?

Yosunların biriktirdiği organik maddeler, daha önce sadece kaya ve buzun bulunduğu bölgelerde ilk kez toprak tabakası oluşmasına yol açıyor. Bu durum, kıtaya ziyaretçiler veya bilim insanları tarafından taşınabilecek istilacı yabancı bitki türlerinin bölgeye yerleşme riskini artırıyor.

Uzmanlar, 14 milyon kilometrekarelik kıtada 12 kilometrekarelik yeşil alanın küçük göründüğünü ancak büyüme hızının kritik bir uyarı olduğunu vurguluyor. Oluşan toprak yapısı, el değmemiş son ekosistemin biyolojik dengesini kalıcı olarak değiştirme potansiyeli taşıyor.

KIYAMET BUZULU VE DENİZ SEVİYESİNDEKİ TEHDİT NEDİR?

Kıtanın batı kesiminde yer alan ve "Kıyamet Buzulu" olarak bilinen 120 kilometre genişliğindeki Thwaites Buzulu, erime hızıyla küresel bir risk oluşturuyor. Batı Antarktika'daki devasa buz kütlelerini tutan bir set görevi gören buzul, küresel deniz seviyesindeki yıllık yükselmenin yüzde 4'ünden tek başına sorumlu tutuluyor.

Thwaites Buzulu'nun tamamen erimesinin, küresel deniz seviyesini yaklaşık 65 santimetre yükselteceği tahmin ediliyor. Bu durum, Antarktika'daki ısınma ve yeşillenme eğilimlerinin, dünya genelindeki kıyı şehirleri ve liman altyapıları için uzun vadeli bir tehdit olduğunu somutlaştırıyor.