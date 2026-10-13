Yaklaşık 85 gün sürmesi planlanan yolculukta ekip, dünyanın en soğuk ve ulaşılması en güç noktalarından geçecek. Üstelik bu süre boyunca dışarıdan yakıt desteği almadan ilerleyecek ve daha önce yeterince incelenemeyen bölgelerde bilimsel araştırmalar yapacak.

15 METRELİK ARAÇ RÜZGARLA HAREKET EDECEK

İspanyol kutup kâşifi Ramón Larramendi tarafından tasarlanan ve "Rüzgâr Kızağı" adı verilen araç, dört ayrı bölümden oluşuyor. Toplam 15 metre uzunluğundaki kızak, üzerinde bulunan büyük uçurtmalar sayesinde rüzgarın gücünü kullanarak buz üzerinde ilerliyor.

Araç için farklı hava koşullarında kullanılmak üzere 20 uçurtma hazırlandı. Büyüklükleri 5 ile 150 metrekare arasında değişen uçurtmalar, rüzgarın yönüne ve şiddetine göre seçilecek.

Yaklaşık 2 bin 100 kilogram yük taşıyabilen kızak, uygun koşullarda saatte 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. Normal ilerleme hızının ise saatte 25 kilometre civarında olması bekleniyor.

Yolculuk sırasında bilimsel cihazların ihtiyaç duyduğu elektrik güneş panellerinden karşılanacak. Böylece ekip, Antarktika'nın iç kesimlerinde ilerlerken aracın hareketi için fosil yakıt kullanmayacak.

DÜNYANIN EN SOĞUK NOKTALARINDAN GEÇECEKLER

İspanya Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanlığı tarafından 7 Ekim'de tanıtılan keşif gezisinin 18 Ekim'de İspanya'dan hareketle başlaması planlanıyor. Ekip, Antarktika'daki Rus Novolazarevskaya Üssü yakınlarından yola çıkarak İtalyan-Fransız Concordia Üssü'ne ulaşmaya çalışacak.

Güzergah üzerinde, kıtanın ulaşılması en zor bölgelerinden biri olarak kabul edilen Erişilemezlik Kutbu da bulunuyor. Araştırmacılar ayrıca Dünya'da ölçülen en düşük sıcaklıklarla tanınan Vostok Üssü yakınlarından geçecek.

Yolculuk boyunca beş uzun mola verilecek ve toplam 16 bilimsel proje yürütülecek. Çalışmalarda buz tabakalarının yapısı, mikroplastik kirliliği, iklim değişikliği ve aşırı soğuk koşullarda yaşayabilen mikroorganizmalar araştırılacak.

Bilim insanları ayrıca uzun süreli yalnızlık ve aşırı soğuğun insan vücudu üzerindeki etkilerini inceleyecek. Bazı deneylerde Mars görevlerinde kullanılan teknolojilerden de yararlanılacak.

Keşif gezisinin 2027 yılının şubat ayı başında tamamlanması bekleniyor. Ekip yolculuğu bitirdikten sonra uçakla Antarktika'dan ayrılacak, özel kızak ise gelecekte düzenlenebilecek yeni araştırmalar için Concordia Üssü'nde bırakılacak.