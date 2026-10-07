Araştırma, Antarktika Yarımadası'nın kuzeyindeki Güney Shetland Adaları'nda yer alan King George Adası'nda gerçekleştirildi. Bilim insanları kıtaya özgü iki çiçekli bitki olan Antarktika saç otu (Deschampsia antarctica) ile Antarktika inci otunu (Colobanthus quitensis) inceledi. Çalışma, aşırı soğuk, kuvvetli rüzgâr ve kısa büyüme dönemine rağmen bu bitkilerin nasıl hayatta kaldığını anlamaya odaklandı.

AYNI YERDE YAŞIYORLAR AMA YÖNTEMLERİ FARKLI

Araştırmacılar, iki türün değişen çevre koşullarına aynı şekilde tepki vermediğini belirledi. Antarktika saç otu daha hızlı büyümeye ve bulunduğu alanı genişletmeye yönelik bir strateji izlerken, Antarktika inci otu kaynaklarını daha dikkatli kullanarak zorlu koşullara dayanmayı tercih ediyor.

Bu farklılık, sıcaklıkların yükselmesiyle Antarktika'nın bitki örtüsünün gelecekte nasıl değişebileceğini anlamak açısından önem taşıyor. Isınan koşullar bazı bitkilere büyümek için daha uzun süre sağlarken, kıtanın hassas ekosistemindeki türler arasındaki dengeyi de değiştirebilir.

KITANIN YEŞİL ALANLARI DEĞİŞİYOR

Antarktika'nın büyük bölümü buzlarla kaplı olduğu için bitkilerin gelişebileceği buzsuz alanlar oldukça sınırlı. Bu nedenle kıtada doğal olarak bulunan çiçekli bitki çeşitliliği de son derece düşük. Antarktika saç otu ve Antarktika inci otu, kıtada doğal şekilde yetişen iki çiçekli bitki olarak öne çıkıyor.

Bilim insanları, iklim değişikliğinin Antarktika'daki bitkiler için yalnızca daha sıcak bir ortam anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Buz ve kar örtüsündeki değişimler, suya erişim, toprak koşulları ve diğer canlılarla etkileşim de bitkilerin hangi bölgelerde yayılabileceğini belirliyor.

Araştırmanın sonuçları, aynı ekosistemde yaşayan iki türün bile değişen iklime farklı tepkiler verebildiğini gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu iki bitkinin uzun vadeli olarak takip edilmesi, Antarktika'nın karasal ekosisteminin sıcaklık artışı karşısında nasıl dönüşeceğini anlamaya yardımcı olabilir.