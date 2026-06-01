Gympie-gympie (Dendrocnide moroides) ağacı, gövdesini ve yapraklarını kaplayan mikroskobik iğneler aracılığıyla deriye doğrudan güçlü bir nörotoksin enjekte ediyor. Bu temasın ardından başlayan ve yıllarca sürebilen şiddetli ağrı reaksiyonu, merkezi sinir sistemini doğrudan kilitleyerek insan sağlığını tehdit ediyor.

BİTKİDEKİ TOKSİNLER ÖRÜMCEK ZEHİRİYLE EŞDEĞER

Bilimsel laboratuvarlarda yapılan toksikolojik incelemeler, gympie-gympie bitkisinden elde edilen zehrin, ölümcül örümcek ve koni salyangozu türlerinin salgıladığı nörotoksinlerle aynı moleküler yapıya sahip olduğunu kanıtladı. Tıp kayıtlarında yer alan vakalara göre, 1963 yılında bu ağacın dalıyla temas eden bir doğa koruma aktivistinin yüz ve gövde bölgesindeki ağrı semptomları iki yıl boyunca kesintisiz olarak devam etti. Tarihsel arşivlerde ise 1866 yılında bu bitkiye temas eden bir binek hayvanının iki saat içinde delürerek öldüğü rapor edildi.

YAKININDA DURMAK BİLE SOLUNUM SİSTEMİNİ KİLİTLİYOR

Bu bitki, fiziksel bir temas gerçekleşmediği durumlarda dahi çevre kalitesi için yüksek risk barındırıyor. Ağacın sürekli olarak havaya bıraktığı zehirli mikroskobik tüyler, yakın çevrede bulunan canlılar tarafından solunduğu an burun kanamalarına, şiddetli alerjik reaksiyonlara ve kalıcı solunum yolu hasarlarına yol açıyor. Bu nedenle Avustralya'daki ormanlık alanlarda bitkinin konumlandığı bölgelere yaklaşılmaması yönünde resmi uyarı tabelaları bulunuyor.