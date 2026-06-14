Tropikal Amerika coğrafyasında doğal olarak yetişen ve halk arasında "Dinamit ağacı" olarak bilinen Hura crepitans, sıra dışı biyolojik özellikleri ve barındırdığı tehlikelerle bilim dünyasında incelenmeye devam ediyor.

Açık alanlarda yetiştiğinde görece kısa kalan bu devasa bitki türü, balta girmemiş sık ormanlık alanlarda 60 metre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. Ana vatanı olan Amerika tropiklerinin yanı sıra ağacın, Amerika Birleşik Devletleri anakarasına, özellikle de güney Florida bölgesine dışarıdan getirilerek yayıldığı biliniyor.

SÖMÜRGE DÖNEMİNDE KUM HAVUZU OLARAK KULLANILDI

Tarihsel süreçte farklı alanlarda yararlanılan bu bitki, sömürge dönemi Batı Hint Adaları'nda "Kum havuzu ağacı" olarak da adlandırıldı. O dönemlerde ağacın çekirdeksiz meyve kabukları, yazı yazma veya baskı işlemleri sırasında mürekkebi emmesi amacıyla birer kum havuzu düzeneği olarak kullanılıyordu. Bununla birlikte, bitkinin tıbbi amaçlarla da yaygın şekilde değerlendirildiği, özellikle yapraklarının egzama gibi kronik cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanıldığı tarihi kayıtlarda yer alıyor.

ZEHİRLİ ÖZSUYU VE KESKİN DİKENLERİ VAR

Faydalarının yanı sıra bitki, insan sağlığı için çok ciddi fiziksel ve kimyasal tehditler barındırıyor. Ağacın pürüzlü gövdesi tamamen keskin ve sert dikenlerle kaplı olduğu için hayatta kalma süreçlerinde tırmanmayı veya doğrudan teması acı verici hale getiriyor. Ayrıca ağaçtan salgılanan doğal özsu, yüksek düzeyde toksik madde içeriyor. Bu sıvıya doğrudan temas edilmesi durumunda cilt üzerinde ağır tahrişler meydana gelirken, yanlışlıkla tüketilmesi halinde ise şiddetli ishal ve kusma vakaları baş gösteriyor.

SAATTE 160 MİL HIZLA PATLAYAN MEYVELER

Ağacın en agresif savunma mekanizmasını ise kabak şeklindeki olgunlaşmış meyveleri oluşturuyor. Meyveler tam olgunluk evresine ulaştığında ani bir basınçla patlayarak içindeki sert tohumları her yöne doğru fırlatıyor. Saatte 257 km hıza ulaşabilen bu tohumlar, adeta birer mermi gibi hareket ediyor. Ağacın özsuyu ile aynı zehirli kimyasal özelliklere sahip olan bu tohumların insan vücuduna isabet etmesi ağır yaralanmalara ve cilt kızarıklıklarına sebep olurken, göze gelmesi durumunda ise kalıcı körlüğe yol açabiliyor.