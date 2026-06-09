Balon balığı, dünya genelinde denizlerin en tehlikeli ve en zehirli canlılarından biri olarak nam salmış durumda. İçerdiği tetrodotoksin zehrinin mikroskobik bir miktarı bile insanı dakikalar içinde felç ederek öldürebiliyor. Ancak bu sismik risk, doğru ellerde kusursuz bir lezzet imparatorluğuna dönüşüyor.

Güney Kore’nin ikinci büyük şehri ve en popüler sahil beldesi olan Busan, bu ölümcül balığın dünyadaki başkenti konumunda. Kentin Mipo sahil semti, yerel halk arasında doğrudan "Balon Balığı Köyü" olarak anılıyor ve buradaki restoranların birçoğu dünyaca ünlü Michelin Rehberi tarafından tescillenmiş durumda.

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Busan’da bir şefin balon balığı pişirebilmesi için ulusal bir devlet kurumu tarafından düzenlenen çok katı ve zorlu bir sınavı geçerek özel lisans alması zorunlu.

Restorana giren endişeli müşteriler, sipariş vermeden önce ilk iş olarak duvarda asılı olan bu devlet sertifikasını kontrol ediyor.

Balon balığı tüketiminin kökleri, 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar hüküm süren tarihi Joseon Hanedanlığı’na kadar uzanıyor.

Şeflerin temizlik esnasında hata yapmaması gereken en sinsi kurallar ise şöyle:

Balığın en zehirli yeri gözleri, kemikleri ve iç organlarıdır; bunlar cerrahi bir titizlikle tamamen çıkarılır.

Balığın kanında da eser miktarda zehir bulunduğundan, etler dakikalarca tazyikli su altında yıkanır.

En lezzetli ve kolajen açısından en zengin kısım ise balığın derisidir ve Koreliler buna bayılır.

Zehri bazı organizmalardan alıyor

Fasulye filizi ve balon balığı eti birleştiğinde ortaya inanılmaz ferahlatıcı, temiz bir lezzet çıkıyor. Bu yüzden Koreliler bu çorbayı mideyi yatıştırmak için en etkili 'akşamdan kalma çorbası' olarak tüketir" diyor. Ayrıca balık filetoları incecik dilimlenip nişastayla kaplanarak Kore usulü ızgara (bulgogi) veya çiğ (sashimi) olarak da servis ediliyor.

Balon balığının bu kadar popüler olması ama ölüm riskinin devam etmesi, siber çağın girişimcilerini fütüristik bir çözüme itti. Bilim insanları, balon balıklarının zehri kendilerinin üretmediğini, deniz tabanında beslendikleri bazı organizmalardan aldıklarını keşfetti.

Bunun üzerine kurulan akıllı balık çiftliklerinde, tetrodotoksin içermeyen, özel olarak kontrol edilmiş siber yemler kullanılmaya başlandı. Bu kontrollü beslenme sayesinde balıkların zehirli olma olasılığı tamamen sıfıra indirildi. Günümüzde Busan’daki lüks restoran menülerinde önünüze gelen balon balıklarının neredeyse tamamı okyanustan değil, bu güvenli siber çiftliklerden tedarik ediliyor.

Jacada Travel kıdemli seyahat tasarımcısı Rachel O'Leary, Güney Kore’ye giden küresel seyahatseverlerin artık sadece başkent Seul ile yetinmediğini, sert denizcilik ruhu ve taze deniz ürünleriyle parlayan Busan’a akın ettiğini belirtiyor. Turistler, tescilli restoranların yanı sıra şehrin kalbi sayılan tarihi Jagalchi Balık Pazarı'na giderek dev akvaryumlardan kendi seçtikleri taze deniz canlılarını doğrudan üst kattaki mutfaklarda pişirterek bu sıra dışı gurme deneyiminin tadını çıkarıyor.