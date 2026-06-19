Uluslararası sismologların yerkabuğunun derinliklerindeki sismik gerilim seviyelerini inceleyerek hazırladığı rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Her an büyük ölçekli depremler üretme potansiyeline sahip 10 kritik bölgenin sıralandığı listede, Türkiye’deki fay hareketliliğinin küresel ölçekteki yüksek risk boyutu bir kez daha belgelendi.

ULUSLARARASI SİSMOLOJİ MERKEZİ'NİN RAPORUNDA NE YER ALDI?

Merkez tarafından yayınlanan çalışmada, dünya genelinde sismik olarak en aktif ve büyük enerji transferlerinin yaşandığı levha sınırları incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, yerkabuğundaki kütlesel hareketlerin en yoğun olduğu ve tarihsel olarak yıkıcı depremlere ev sahipliği yapmış 10 dinamik fay hattı belirlendi. Bu hatların çevrelerinde barındırdıkları yoğun nüfus yapıları nedeniyle küresel afet planlamalarında öncelikli alanlar olarak ilan edildiği aktarıldı.

TÜRKİYE EN RİSKLİ FAY HATTI LİSTESİNDE KAÇINCI SIRADA?

Açıklanan küresel listenin 5. sırasında Türkiye'nin sismik kaderini belirleyen Kuzey Anadolu Fay Hattı yer aldı. Raporda, bu hattın periyodik kırılma döngüleri ve mekanik gerilim biriktirme hızı açısından dünyanın en tehlikeli sismik kuşaklarından biri olduğu vurgulandı. Doğu Anadolu'dan başlayarak Marmara Denizi'ne kadar uzanan sismik şeridin, küresel deprem tehlikesi araştırmalarında en kritik kırılma alanları arasında gösterildiği ifade edildi.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ İLK ÜÇ FAY HATTI NEREDE BULUNUYOR?

Küresel sismik risk sıralamasının zirvesinde, Endonezya yakınlarında bulunan ve geçmişte megadepremler ile tsunamilere yol açan Sunda Megathrust hattı konumlandı. Listenin ikinci sırasında Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki hareketliliği kontrol eden Japonya Çukuru yer alırken, üçüncü sıraya ise Güney Amerika kıtasındaki Peru-Şili Çukuru (Atacama Megathrust) yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki ünlü San Andreas Fayı ise Türkiye'nin hemen önünde, listenin 4. sırasında kendine yer buldu.

LİSTEDEKİ DİĞER KRİTİK DEPREM KUŞAKLARI HANGİLERİ?

Listenin devamında yerkabuğunu tehdit eden diğer büyük yapılar sıralandı. Yeni Zelanda'daki Alpine Fayı 6. sırada, Kuzey Amerika kıtasındaki Cascadia Dalma-Batma Zonu 7. sırada ve Filipinler'deki Filipin Çukuru 8. sırada yer aldı. Dünyanın en tehlikeli deprem kuşaklarının son iki sırasını ise Pakistan ile Afganistan sınır hattını oluşturan Chaman Fayı ile Afrika kıtasındaki Doğu Afrika Rift Sistemi (Büyük Yarık Vadisi) tamamladı. Bu bölgelerdeki sismik hareketliliğin uluslararası ağlar vasıtasıyla anlık olarak izlendiği bildirildi.

İşte en tehlikeli fay hatları...

10 - DOĞU AFRİKA RİFT SİSTEMİ (BÜYÜK YARIK VADİSİ)

9. CHAMAN FAYI (PAKİSTAN / AFGANİSTAN)

8. FİLİPİN ÇUKURU (FİLİPİNLER)

7. CASCADİA DALMA-BATMA ZONU (KUZEY AMERİKA)

6. ALPİNE FAYI (YENİ ZELANDA)

5. KUZEY ANADOLU FAY HATTI (TÜRKİYE)

4. SAN ANDREAS FAYI (KALİFORNİYA, ABD)

3. PERU-ŞİLİ ÇUKURU / ATACAMA MEGATHRUST (GÜNEY AMERİKA)

2. JAPONYA ÇUKURU (JAPONYA)

1. SUNDA MEGATHRUST (ENDONEZYA)