Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ülkenin en etkili siyasi figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Diplomatik görüşmelerdeki rolü, sert açıklamaları ve rejime bağlılığıyla dikkat çeken Kim Yo Jong, yalnızca liderin aile üyesi değil, aynı zamanda yönetimin önemli isimlerinden biri. Peki, yıllarca perde arkasında kalan Kim Yo Jong nasıl bu kadar güç kazandı?

Ekim 2024'te Pyongyang üzerinde Güney Kore karşıtı propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçlarının görüldüğü iddiası, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. Kuzey Kore yönetimi, olayın tekrarlanması halinde ağır sonuçlar doğacağı uyarısında bulundu. Bu süreçte dikkat çeken isimlerden biri de Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong oldu.

Kim Yo Jong, Güney Kore'ye yönelik sert açıklamalarıyla uzun süredir gündemde, ancak uluslararası kamuoyu onu ilk kez yalnızca tehditleriyle değil, diplomatik tavırlarıyla da tanıdı.

Şubat 2018'de Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılan Kim Yo Jong, onlarca yıl sonra Güney Kore'yi ziyaret eden Kim ailesinin ilk üyelerinden biri oldu. Ziyareti sırasında dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi. Sakin tavırları ve diplomatik görünümü, Kuzey Kore'nin daha ılımlı bir politika izleyebileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Ancak bu görüntü, Kim Yo Jong'un siyasi kimliğinin yalnızca bir yönünü yansıtıyordu. İlerleyen yıllarda yaptığı sert açıklamalar, onun Kuzey Kore'nin dış politikasındaki etkisini daha görünür hale getirdi.

Kim ailesinin gölgesinde yetişti

Kim Yo Jong'un doğum yılı kesin olarak bilinmiyor. 1987 veya 1989 yılında doğduğu tahmin ediliyor. Kuzey Kore'nin eski lideri Kim Jong Il'in 2011'de hayatını kaybetmesinin ardından kardeşi Kim Jong Un iktidara geldiğinde, Kim Yo Jong da zamanla yönetimin önemli isimleri arasına girdi.

Çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü İsviçre'de geçiren Kim Yo Jong'un, burada kardeşiyle birlikte eğitim aldığı biliniyor. Daha sonra Kuzey Kore'ye dönen Kim Yo Jong, Kim Il Sung Üniversitesi'nde eğitim gördü.

İlk yıllarda kamuoyunun karşısına sınırlı sayıda çıkan Kim Yo Jong, zamanla ağabeyinin en yakınındaki isimlerden biri haline geldi. Resmi etkinliklerde Kim Jong Un'a eşlik etmesi, devlet törenlerinde bulunması ve önemli siyasi toplantılarda yer alması, etkisinin arttığına ilişkin işaretler olarak değerlendirildi.

Kim Yo Jong'un yükselişinde aile bağlarının yanı sıra propaganda ve siyasi iletişim alanındaki görevleri de önemli rol oynadı.

Propaganda yönetiminden siyasetin merkezine

Kim Yo Jong, 2014 yılında Kuzey Kore İşçi Partisi'nin Propaganda ve Ajitasyon Dairesi'nde üst düzey bir göreve getirildi. Bu birim, ülkedeki devlet medyasının, resmi açıklamaların ve liderin kamuoyuna sunuluş biçiminin kontrolünde önemli bir rol oynuyor.

Görevi sayesinde rejimin siyasi mesajlarının oluşturulması ve kamuoyuna aktarılması süreçlerinde etkili bir konuma geldi. Kim Jong Un'un katıldığı etkinliklerde sık sık yanında bulunması da dikkatlerden kaçmadı.

2017'de İşçi Partisi'nin üst düzey yönetim organlarından Politbüro'da yedek üyeliğe yükselmesi, siyasi kariyerinde önemli bir aşama oldu.

Asıl uluslararası tanınırlığını ise 2018'deki Güney Kore ziyaretiyle kazandı. Güney Koreli yetkililerle görüşen ve diplomatik temaslarda bulunan Kim Yo Jong, Kuzey Kore'nin dış dünyaya verdiği mesajların önemli taşıyıcılarından biri haline geldi.

Ancak diplomatik görünümünün arkasında, rejimin çıkarlarını savunmak için sert bir dil kullanmaktan çekinmeyen bir siyasi figür bulunuyordu.

Barış mesajlarından açık tehditlere

Kim Yo Jong'un söylemi, 2020 yılında belirgin biçimde sertleşti. Güney Kore ile Kuzey Kore arasında iletişim ve uzlaşma amacıyla kurulan ortak irtibat bürosu, Haziran 2020'de Kuzey Kore tarafından havaya uçuruldu.

Olay öncesinde Güney Kore'yi sert ifadelerle hedef alan Kim Yo Jong, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüleşmesinde etkili isimlerden biri oldu. Bu gelişme, 2018'deki diplomatik yakınlaşmanın kalıcı bir uzlaşmaya dönüşmediğini gösterdi.

Kim Yo Jong, sonraki yıllarda da Güney Kore ve ABD'ye yönelik açıklamalarında sert ifadeler kullandı. Özellikle askeri tatbikatlar, yaptırımlar ve Kuzey Kore'nin güvenlik politikaları konusunda yaptığı çıkışlar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Ağabeyi Kim Jong Un ülkenin nükleer programı ve askeri kapasitesiyle gündeme gelirken Kim Yo Jong, yönetimin siyasi mesajlarını ileten ve rakiplerine karşı sert bir tutum sergileyen isimlerden biri olarak öne çıktı.

Kim Jong Un'un yerine geçebilir mi?

Kim Yo Jong'un siyasi etkisi, Kim Jong Un'un sağlık durumuna ilişkin iddiaların gündeme geldiği dönemlerde daha fazla tartışıldı. Ağabeyinin kamuoyu önünde daha az görünmesi, Kim Yo Jong'un olası bir liderlik değişimindeki rolüne ilişkin değerlendirmeleri artırdı.

Ancak siyasi etkisinin yüksek olması, Kuzey Kore'nin liderliğini devralacağının kesin olduğu anlamına gelmiyor. Ülkedeki karar alma süreçleri büyük ölçüde Kim ailesi, parti yönetimi ve güvenlik kurumları etrafında şekilleniyor. Kim Yo Jong'un bu yapı içindeki konumu güçlü olsa da olası bir iktidar değişiminin nasıl gerçekleşeceğini öngörmek zor.

Kuzey Kore siyasetinde erkek liderlerin öne çıkması da Kim Yo Jong'un gelecekteki rolüne ilişkin tartışmaların bir başka boyutunu oluşturuyor. Buna karşın üst düzey görevlerde bulunması ve kamuoyuna yönelik açıklamalarda aktif rol üstlenmesi, onu ülkenin en dikkat çekici siyasi figürlerinden biri haline getiriyor.

Kim Jong Un'un çocuklarının gelecekte nasıl bir siyasi rol üstleneceği de belirsizliğini koruyor. Bu nedenle Kim Yo Jong'un yalnızca mevcut yönetimdeki etkisi değil, olası bir liderlik değişiminde üstlenebileceği rol de yakından izleniyor.

Kuzey Kore'nin en etkili kadınlarından biri

Kim Yo Jong'un yükselişi, yalnızca Kim Jong Un'un kız kardeşi olmasına bağlanamayacak kadar kapsamlı bir siyasi süreci yansıtıyor. Propaganda yönetimindeki görevleri, diplomatik temasları ve uluslararası kamuoyuna yönelik sert açıklamaları, onun rejim içindeki konumunu güçlendirdi.

Bugün Kim Yo Jong, Kuzey Kore'nin en etkili isimleri arasında yer alıyor. Ancak ülkenin gelecekteki lideri olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Kesin olan, yıllarca ağabeyinin gölgesinde görülen Kim Yo Jong'un artık Kuzey Kore siyasetinde kendi ağırlığı bulunan bir figür olarak öne çıkması.