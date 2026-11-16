Tepeli devekuşu (Cassowary)

Avustralya'nın kuzeydoğusunda ve Yeni Gine'de yaşayan tepeli devekuşu, dünyanın en tehlikeli kuşlarından biri olarak kabul ediliyor. Yaklaşık 1,8 metre boya ulaşabilen bu kuşun en dikkat çekici özelliği, güçlü bacakları ve hançeri andıran keskin pençeleri. Tehdit altında hissettiğinde yaptığı güçlü tekmeler ciddi yaralanmalara neden olabiliyor.