Özellikle kendilerini tehdit altında hissettiklerinde saldırıya geçen bazı kuşlar, güçlü bacakları ve keskin pençeleriyle ağır yaralanmalara neden olabiliyor. Avustralya'nın tropikal ormanlarından Afrika'nın geniş düzlüklerine kadar dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan bu türler, görünüşleriyle de dikkat çekiyor. İşte o tehlikeli hayvanlar...

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