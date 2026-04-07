Florida'da 1.900 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Okeechobee Gölü, devasa timsah popülasyonu ve biyolojik tehlikeleriyle dikkat çekiyor. Tahminlere göre 30 bin Amerikan timsahına ev sahipliği yapan sığ sular, bölgeyi eyaletin en yoğun timsah barındıran noktalarından biri haline getirdi. Boyları 4,5 metreye kadar ulaşabilen bu sürüngenlerin, besin zincirinde seçici davranmadığı ve kaplumbağadan memelilere kadar her canlıyı hedef aldığı bildirildi.

ÖLÜMCÜL SALDIRILAR ARTIYOR

Göl ve bağlantılı su yollarında insan ölümleri nadir görülse de, 2025 yılında Kissimmee Gölü’nde bir kadının timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi riskin boyutlarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak uzmanlar, göldeki tek tehlikenin vahşi yaşam olmadığını vurguluyor. Okeechobee Gölü, özellikle mavi-yeşil siyanobakterilerin neden olduğu tehlikeli alg patlamalarına sık sık maruz kalıyor.

ZEHİRLİ ALGLER SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Göldeki alglerin ürettiği "mikrosistin" adı verilen toksin, temas veya soluma yoluyla insan vücudunda ağır tahribat yarattı. Bu toksinin mide bulantısı, kusma, ishal, ateş ve kurdeşen gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı kaydedildi. Uzmanlar, timsah saldırısından kurtulanlar için bile suyun içindeki kimyasal ve biyolojik yükün hayati risk taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

DOĞAL ALANLARIN BOZULMASI DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİRDİ

Araştırmacılar, son dönemde timsahların alışılmadık yerlerde sudan çıkarak güneşlendiğini gözlemledi. Doğal yaşam alanlarının bozulmasıyla birlikte timsahların hayatta kalmak için yeni güneşlenme noktaları aradığı ve bu durumun insanlarla karşılaşma riskini artırdığı belirtildi. Vahşi yaşam uzmanları, göl çevresinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulması gerektiğini ifade etti.