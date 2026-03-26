Küresel Barış Endeksi’ne göre dünyanın en tehlikeli ülkesi olarak kabul edilen Afganistan, turizm gelirlerini artırmak ve uluslararası izolasyonu kırmak amacıyla vize süreçlerinde köklü bir değişikliğe gitti. Taliban yönetimi, Türk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu yabancı ziyaretçiler için tarihinde ilk kez elektronik vize (e-vize) sistemini hayata geçirdi.

Afganistan makamları tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, yabancı turistler artık konsolosluklara şahsen gitme zorunluluğu olmaksızın, online portal üzerinden vize başvurusu yapabilecek.

Resmi verilere göre, ülkedeki güvenlik risklerine rağmen Afganistan’a yönelik turistik ilgi artış gösteriyor. Özellikle Türk içerik üreticilerinin ve macera turizmi meraklılarının bölgeye yönelik paylaşımlar yapmaya başladı.

DİJİTAL VİZE SİSTEMİYLE KOLAY ERİŞİM

Yeni sistemle, başvuruların dijitalleşmesi, özellikle sınır ötesindeki çatışmalar nedeniyle lojistik zorluk yaşayan gezginler için süreci hızlandırmayı hedefliyor.

Afganistan yönetiminin bu hamlesi, ekonomik yaptırımlar altındaki ülkenin turizm yoluyla dünyaya eklemlenme çabasının son halkası olarak değerlendiriliyor.