Karpat Dağları’nın sisli zirvelerinden Transilvanya’nın orta çağ sokaklarına kadar Romanya, son yıllarda turistleri şaşırtmaya devam ediyor. Condé Nast Traveller gibi prestijli yayınlar tarafından "yılın en gözde destinasyonlarından biri" seçilen ülke; tarih, doğa ve uygun fiyatlı lüksü bir arada sunuyor.

Romanya, ziyaretçilerine sadece bir tatil değil, zaman içinde bir yolculuk vadediyor. Ülke, modern ulaşım ağlarıyla birbirine bağlanırken, kırsal bölgelerinde hala yüz yıl önceki otantik yaşamın izlerini korumayı başarıyor.

DÜNYANIN EN GÜZEL SÜRÜŞ ROTASI

Romanya denince akla gelen ilk durak kuşkusuz Transilvanya, ancak ülke, vampir hikayelerinin ötesinde mimari ve mühendislik hazineleriyle dolu.

Karpatlar’ın güneyini aşan bu yol, "dünyanın en güzel sürüş rotalarından biri" olarak kabul ediliyor ve panoramik manzaralarıyla adrenalin tutkunlarını kendine çekiyor.

"Drakula’nın Şatosu" olarak bilinen yapı, ziyaretçilerini Gotik bir atmosferin içine sürüklüyor.

Orta çağ mimarisinin en zarif örneklerini sunan bu noktalar, Romanya’nın soylu geçmişine ışık tutuyor.

Başkent Bükreş, "zıtlıkların şehri" olarak tanımlanıyor. Bir yanda Nicolae Ceaușescu döneminin devasa ve sert mimarisi, diğer yanda ise Avrupa’nın en canlı gece hayatlarından biri yer alıyor.

Dünyanın en büyük binalarından biri olan anıtsal Parlamento Sarayı, komünist rejimin ihtişamlı ama bir o kadar da tartışmalı mirasını temsil ediyor. Şehir, eski ile yeninin, yerel kültür ile küresel trendlerin iç içe geçtiği yaşayan bir laboratuvar gibi.

Romanya’yı öne çıkaran en önemli faktörlerden biri de erişilebilirlik. Geleneksel lezzetlerin devasa porsiyonlarla sunulduğu zengin mutfağı, bütçe dostu fiyatlarıyla gezginleri memnun ediyor.

Ayrıca güvenlik, ülkenin en büyük kozlarından biri. 2025 Küresel Barış Endeksi verilerine göre Romanya, dünyanın en güvenli 40 ülkesi arasında yer alıyor. Henüz kitlesel turizmin kalabalığıyla boğulmamış olması, otantik bir deneyim arayanlar için ülkeyi çok daha cazip kılıyor.