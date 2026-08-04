Dünyanın en aktif ve tehlikeli yanardağlarından biri olarak kabul edilen Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda yeni ve şiddetli bir patlama meydana geldi. Yanardağın kraterinden geniş lav akıntıları fışkırırken, gökyüzüne devasa kül ve duman sütunları yükseldi.

Volkanik aktivitenin hızla artması üzerine yetkililer ülke genelinde ikinci en yüksek tehlike kademesi olan turuncu alarm durumuna geçti. Yanardağın eteklerinde ve çevresinde yer alan yerleşim yerlerinde yaşayan halkın emniyetli bölgelere tahliyesine zaman kaybetmeden başlandı.

Popüler turizm merkezi Antigua şehrinin yaklaşık 16 kilometre batısında, Sierra Madre sıradağlarında konumlanan Fuego, hemen her gün yaşanan küçük çaplı patlamalarıyla bilinse de büyük patlamalara nadiren sahne oluyor. Son gelişmeyle birlikte yanardağ, 2015 yılından bu yana dokuzuncu, son dört yılda ise üçüncü büyük patlamasını gerçekleştirmiş oldu.

Fuego Yanardağı'nda en son 2023 yılında benzer güçte bir patlama yaşanmış ve yaklaşık bin 700 kişi bölgeden tahliye edilmişti. Yanardağdaki en yıkıcı felaketlerden biri ise 2018 yılında meydana gelmiş; lav ve piroklastik akıntıların yerleşim yerlerini yutması sonucu 215 kişi yaşamını yitirmişti.