Türkiye’nin Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, Of ile Bayburt ilçeleri arasındaki 105 kilometrelik D915 karayolu, coğrafi koşulları ve keskin virajlarıyla dünyanın en tehlikeli ve zorlu ulaşım güzergahlarından biri olarak öne çıkıyor.

1916-1918 yılları arasındaki Trabzon Harekatı sırasında Rus askerleri tarafından el aletleriyle inşa edilen yolun, giriş ve çıkış noktalarındaki belirli bölümleri asfaltlanmış olsa da büyük bir kısmı gevşek çakıl ve stabilize zeminden oluşuyor.

5 KİLOMETREDE 17 KESKİN VİRAJ VAR

Güzergah üzerinde toplam 38 keskin firkete virajı yer alırken, yolun en kritik noktasını 5,1 kilometrelik bir hat üzerinde art arda sıralanan 17 virajdan oluşan Derebaşı Virajları oluşturuyor. Deniz seviyesinden 1.712 metre yükseklikten başlayarak 2.035 metre rakıma kadar tırmanan bu bölümde yol eğimi yer yer yüzde 17’ye ulaşıyor.

TEK ARAÇLIK GEÇİŞ VAR

Yol boyunca uçurum kenarlarında herhangi bir bariyer ya da korkuluk bulunmuyor. En dik ve dar kesimlerde iki aracın yan yana geçmesine imkân tanımayan güzergahta, karşı yönden gelen araçların karşılaşması durumunda sürücülerden birinin geri manevra yaparak yol vermesi gerekiyor. Özellikle büyük tonajlı ve uzun araçlar, virajları tek manevrada dönmekte güçlük çekiyor.

YILIN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE KAPALI

Yaz aylarında dahi yoğun sis ve yağışın etkili olduğu bölgede görüş mesafesi sık sık düşüyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D915 karayolu, her yıl genellikle ekim ayından haziran sonu veya temmuz başına kadar ulaşıma kapalı tutuluyor.

Of ile Bayburt arasında ulaşım sağlayan iki farklı alternatif güzergâh bulunmasına rağmen, mesafeyi kısaltması nedeniyle D915 karayolu bölge halkı tarafından günlük ulaşımda aktif olarak kullanılmaya devam ediyor.

Yetkililer ve uzmanlar, yüksek risk barındırması nedeniyle yolun turistik amaçlı sürüşler için uygun olmadığını ve yalnızca bölgeyi bilen deneyimli sürücüler tarafından kullanılması gerektiğini belirtti.