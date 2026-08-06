Dünyanın farklı şehirlerini karşılaştıran araştırmalar, temiz çevrenin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.
Geri dönüşüm uygulamalarına yapılan yatırımlar, etkili atık toplama sistemleri ve çevre konusunda yüksek toplumsal farkındalık, bazı kentleri temizlik konusunda diğerlerinden ayırıyor.
Temiz sokakları, düzenli şehir yapısı ve hijyenik yaşam alanlarıyla öne çıkan bu kentler, hem sakinlerine daha sağlıklı bir yaşam sunuyor hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Bu kapsamda hazırlanan son değerlendirmede, çevre temizliği, geri dönüşüm altyapısı, atık yönetimi ve genel yaşam kalitesi gibi ölçütler dikkate alındı. TheStreet'in yayımladığı listeye göre, dünyanın en temiz 10 şehri şu şekilde sıralandı:
10. Stokholm (İsveç)
Temiz sokakları, geniş yeşil alanları ve çevre dostu ulaşım sistemiyle öne çıkan Stokholm, sürdürülebilir şehircilik anlayışının en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.
9. Zürih (İsviçre)
Düzenli kent yapısı, temiz içme suyu ve gelişmiş geri dönüşüm sistemi sayesinde Zürih, yaşam kalitesi en yüksek şehirler arasında yer alıyor.
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8. Taipei (Tayvan)
Gelişmiş atık toplama sistemi ve yüksek geri dönüşüm oranlarıyla dikkat çeken Taipei, temiz caddeleri ve düzenli şehir yapısıyla öne çıkıyor.
7. Abu Dabi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Modern altyapısı, düzenli şehir planlaması ve kapsamlı temizlik çalışmaları sayesinde Abu Dabi, dünyanın en temiz kentleri arasında gösteriliyor.
6. Medine (Suudi Arabistan)
Yıl boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamasına rağmen düzenli temizlik çalışmaları ve bakımlı kamusal alanlarıyla dikkat çekiyor.
5. Kazan (Rusya)
Parkları, düzenli caddeleri ve çevre düzenlemelerine yapılan yatırımlarla Kazan, temizlik konusunda öne çıkan şehirlerden biri olarak gösteriliyor.
4. Kyoto (Japonya)
Tarihi dokusunu korurken temiz sokakları ve çevre bilinciyle dikkat çeken Kyoto, Japonya'nın en düzenli şehirleri arasında yer alıyor.
3. Minsk (Belarus)
Geniş bulvarları, bakımlı parkları ve düzenli şehir planlaması sayesinde Avrupa'nın en temiz başkentlerinden biri olarak kabul ediliyor.
2. Tokyo (Japonya)
Yüksek nüfusuna rağmen temiz caddeleri, gelişmiş geri dönüşüm sistemi ve güçlü toplumsal çevre bilinciyle dünyanın örnek şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor.
1. Singapur (Singapur)
Sıkı çevre kuralları, etkili atık yönetimi ve düzenli şehir yapısıyla listenin ilk sırasında yer alıyor. Temizliğiyle uzun yıllardır dünyanın en örnek kentlerinden biri olarak gösteriliyor.
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