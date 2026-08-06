Dünyanın farklı şehirlerini karşılaştıran araştırmalar, temiz çevrenin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Geri dönüşüm uygulamalarına yapılan yatırımlar, etkili atık toplama sistemleri ve çevre konusunda yüksek toplumsal farkındalık, bazı kentleri temizlik konusunda diğerlerinden ayırıyor.

Temiz sokakları, düzenli şehir yapısı ve hijyenik yaşam alanlarıyla öne çıkan bu kentler, hem sakinlerine daha sağlıklı bir yaşam sunuyor hem de dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.