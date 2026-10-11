Polonya'dan Japonya'ya, Portekiz'den Sırbistan'a kadar uzanan bu ilginç yapılar, yalnızca dış görünüşleriyle değil, ortaya çıkış hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Kimi alan yetersizliği nedeniyle sıra dışı biçimde tasarlanırken kimi doğayla iç içe yaşama isteğinin sonucu olarak ortaya çıktı. İşte dünyanın farklı ülkelerinde bulunan, fotoğraflarıyla şaşkınlık yaratan o evler...
KERET EVİ – POLONYA
Polonya'nın başkenti Varşova'da iki bina arasındaki boşluğa yerleştirilen Keret Evi, dünyanın en dar evlerinden biri olarak biliniyor. 2012 yılında tamamlanan yapının bulunduğu alan, en dar noktasında yalnızca 92 santimetre, en geniş noktasında ise 152 santimetreye ulaşıyor. Mimar Jakub Szczęsny tarafından tasarlanan yapı, yatak odası, mutfak ve banyosu bulunmasına rağmen yasal olarak bir sanat yerleştirmesi kabul ediliyor.
CASA DO PENEDO – PORTEKİZ
Portekiz'in Fafe bölgesindeki dağlarda bulunan Casa do Penedo, dört büyük kayanın arasına inşa edildi. 1974 yılında açılan evin duvarlarının önemli bölümünü doğal kayalar oluşturuyor. Masal dünyasından çıkmış gibi görünen yapı, başlangıçta ailelerin doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir sığınak olarak tasarlandı.
DRİNA NEHRİ EVİ – SIRBİSTAN
Sırbistan'ın Bajina Bašta kasabası yakınlarında, Drina Nehri'nin ortasındaki tek bir kayanın üzerinde küçük bir ahşap ev bulunuyor. İlk olarak 1968 yılında yüzücülerin dinlenmesi amacıyla yapılan yapı, nehirdeki yükselen sular nedeniyle defalarca yıkıldı ve yeniden inşa edildi. Nehrin ortasında tek başına duran ev, bölgenin en dikkat çekici simgelerinden biri haline geldi.
KÜP EVLER – HOLLANDA
Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Küp Evler, sanki yan yatmış dev kutulardan oluşuyor. Mimar Piet Blom tarafından tasarlanan evler, altıgen sütunlar üzerinde yükselen eğik küp biçimleriyle dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında yaşanması güç gibi görünen yapıların iç bölümleri ise konut olarak kullanılabilecek şekilde düzenlendi.
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HOUSE NA – JAPONYA
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki House NA, neredeyse tamamen camdan oluşan dış cephesiyle alışılmış mahremiyet anlayışını değiştiriyor. Mimar Sou Fujimoto tarafından tasarlanan evin yaşam alanları, farklı yüksekliklere yerleştirilmiş 21 platform üzerine dağılıyor. İçerideki bölümler bir ağacın dalları gibi farklı seviyelere yayılırken şeffaf tasarım, evin dışarıdan büyük ölçüde görülebilmesine neden oluyor.
CASA MALAPARTE – İTALYA
İtalya'nın Capri Adası'nda, deniz seviyesinden yaklaşık 32 metre yükseklikteki kayalıkların üzerine inşa edilen Casa Malaparte, ulaşılması güç konumuyla dikkat çekiyor. 1938 yılında yapılan kırmızı renkli evin çatısına geniş bir merdivenle çıkılıyor. Denizle çevrili manzaraya hâkim olan yapıya kara yoluyla doğrudan ulaşmak mümkün değil.
HABITAT 67 – KANADA
Kanada'nın Montreal kentindeki Habitat 67, üst üste ve yan yana yerleştirilmiş dev beton kutulardan oluşuyor. Mimar Moshe Safdie tarafından tasarlanan ve 1967 Dünya Fuarı için hazırlanan konut kompleksi, yoğun şehir yaşamında müstakil ev konforu sunmayı hedefliyordu. Birbirinin üzerine yerleştirilen modüller sayesinde çok sayıda konutun kendine ait açık terası bulunuyor.
AYAKKABI EV – ABD
ABD'nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Haines Shoe House, dev bir ayakkabı şeklinde inşa edildi. 1948 yılında ayakkabı satıcısı Mahlon Haines tarafından yaptırılan yapı, başlangıçta mağazalarının reklamını yapmak için tasarlandı. Daha sonra konaklama amacıyla da kullanılan ev, sıra dışı görünümüyle bölgenin simgelerinden biri oldu.
TERS EV – POLONYA
Polonya'nın Szymbark köyünde bulunan ev, çatısı yere gelecek şekilde tamamen ters inşa edildi. 2007 yılında açılan yapının içindeki mobilyalar da baş aşağı yerleştirildi. Ziyaretçiler evin içinde yürürken alışılmış yön duygularını kaybedebiliyor. Yapı, günlük hayatın düzenini sorgulatan bir sanat ve turizm projesi olarak tasarlandı.
MANTAR EV – ABD
ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde bulunan Mantar Ev, kıvrımlı dış cephesi ve alışılmadık çatısıyla dikkat çekiyor. Mimar Terry Brown tarafından 1992 yılında yapımına başlanan yapı, farklı malzemelerin ve organik biçimlerin bir araya getirilmesiyle ortaya çıktı. Geleneksel evlerden oldukça farklı görünen bina, aynı zamanda mimarın çalışma alanı olarak kullanıldı.
NAUTILUS EVİ – MEKSİKA
Meksika'nın başkenti Meksiko'da bulunan Nautilus Evi, dev bir deniz kabuğunu andıran tasarımıyla öne çıkıyor. Mimar Javier Senosiain tarafından tasarlanan ve 2006 yılında tamamlanan yapıda düz duvarlar yerine kıvrımlı yüzeyler tercih edildi. Renkli camlar ve doğal biçimlerden esinlenen iç mekân, evin dışarıdan görülen sıra dışı görüntüsünü tamamlıyor.
HELIODOME – FRANSA
Fransa'nın Cosswiller köyünde bulunan Heliodome, güneşin yıl boyunca değişen konumuna göre tasarlandı. Éric Wasser tarafından geliştirilen evin büyük cam cephesi, kış aylarında güneş ışığından yararlanırken yazın aşırı ısınmayı azaltmayı hedefliyor. Dışarıdan bakıldığında dev bir güneş saatini andıran yapı, enerji verimliliğini sıra dışı mimariyle birleştiriyor.
FALLINGWATER – ABD
ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Fallingwater, doğrudan bir şelalenin üzerine inşa edilmesiyle tanınıyor. Ünlü mimar Frank Lloyd Wright tarafından 1935 yılında tasarlanan ev, çevresindeki kayalar, ağaçlar ve akan suyla bütünleşecek şekilde planlandı. Yapının balkonları şelalenin üzerinde uzanırken içeride yaşayanların suyun sesini sürekli duyabilmesi amaçlandı.
TOPRAK EVLER – İSVİÇRE
İsviçre'nin Dietikon bölgesindeki toprak evler, çimlerle kaplı çatılarının ve yuvarlak biçimlerinin oluşturduğu görüntüyle dikkat çekiyor. Mimar Peter Vetsch'in geliştirdiği bu tasarımda evler, toprağın içine yerleştirilmiş gibi görünüyor. Doğal araziyle bütünleşen yapılar, dışarıdan bakıldığında geleneksel konutlardan çok küçük tepeleri andırıyor.
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