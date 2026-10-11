Polonya'dan Japonya'ya, Portekiz'den Sırbistan'a kadar uzanan bu ilginç yapılar, yalnızca dış görünüşleriyle değil, ortaya çıkış hikayeleriyle de dikkat çekiyor. Kimi alan yetersizliği nedeniyle sıra dışı biçimde tasarlanırken kimi doğayla iç içe yaşama isteğinin sonucu olarak ortaya çıktı. İşte dünyanın farklı ülkelerinde bulunan, fotoğraflarıyla şaşkınlık yaratan o evler...

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