KERET EVİ – POLONYA

Polonya'nın başkenti Varşova'da iki bina arasındaki boşluğa yerleştirilen Keret Evi, dünyanın en dar evlerinden biri olarak biliniyor. 2012 yılında tamamlanan yapının bulunduğu alan, en dar noktasında yalnızca 92 santimetre, en geniş noktasında ise 152 santimetreye ulaşıyor. Mimar Jakub Szczęsny tarafından tasarlanan yapı, yatak odası, mutfak ve banyosu bulunmasına rağmen yasal olarak bir sanat yerleştirmesi kabul ediliyor.