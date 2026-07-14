Kuzey Kutup Dairesi'nin derinliklerinde, Norveç'e bağlı Svalbard takımadalarında yer alan ve dünyanın en kuzeyindeki kalıcı yerleşim yeri unvanını taşıyan Longyearbyen kasabası, ekstrem yaşam koşulları ve kendine özgü yasal düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Express gazetesinin derlediği bilgilere göre, dondurucu soğuklar ve izole coğrafyaya rağmen bölge, bilim ve turizm alanında önemli bir merkez olma özelliği taşıyor.

SOKAK İSİMLERİ YOK

2026 yılı nüfus sayımı verilerine göre, 10,4 kilometrekarelik bir alana kurulu olan kasabada yaklaşık 2.512 kişi ikamet ediyor. Bölgede anaokulu, okul, kilise, postane, restoran ve müze gibi sosyal alanlar bulunurken, tüm gıda ve market ihtiyaçları kasabadaki tek bir süpermarketten karşılanıyor.

Sokak isimlerinin bulunmadığı ve adreslerin sadece numaralarla tanımlandığı yerleşimde, ekolojik dengeyi korumak amacıyla kedi beslemek yasak tutuluyor. Ayrıca yerel halk ve turistler için bireysel alkol alımlarına yönelik aylık kota sınırlaması uygulanıyor.

ÖLMENİN YASAK OLDUĞU BİR ŞEHİR

Kamuoyunda "ölmenin yasak olduğu şehir" olarak anılan Longyearbyen’deki asıl yasal düzenleme, kasaba sınırları içinde defin işlemlerinin yasaklanmasına dayanıyor.

1950 yılında yürürlüğe giren bu kararın arkasında, 1918 yılındaki büyük grip salgınında hayatını kaybedenlerin naaşlarının aşırı soğuk (permafrost) nedeniyle çürümemesi yatıyor. Yetkililer, donmuş toprakta virüs suşlarının aktif kalabileceği ve salgın riski yaratabileceği endişesiyle defin işlemlerini yasaklamıştır. Bu kural nedeniyle ağır hastalar ve yaşlılar, yaşamlarının son dönemlerinde Norveç ana karasına sevk edilmektedir.

SİLAH TAŞIMAK MECBURİ

78° kuzey enleminde yer alan kasaba, aynı zamanda dünyanın en kuzeyindeki yükseköğretim kurumu olan Svalbard Üniversite Merkezi'ne (UNIS) ev sahipliği yapıyor. Kurumda öğrenciler, bölgenin yapısına uygun olarak Arktik biyolojisi ve Arktik jeofiziği alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütüyor.

Eşsiz fiyort ve dağ manzaralarıyla çevrili olan bölgede, yaban hayatı günlük yaşamın bir parçası kabul ediliyor. Geyik ve balinaların yanı sıra sıkça görülen kutup ayısı tehdidi nedeniyle, yerel halkın yerleşim alanı sınırlarının dışına çıkarken yanlarında ateşli silah taşıması yasal bir zorunluluk olarak uygulanıyor.