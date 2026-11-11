Küresel ölçekte enerji maliyetleri ülkeden ülkeye geniş bir aralıkta seyretmeye devam ediyor. World Population Review tarafından paylaşılan 2025 yılı verilerine göre, kilovatsaat başına elektrik tüketim maliyetinin en yüksek olduğu ülke 0,47 dolar ile Bermuda oldu.

Ada ülkeleri ile Batı Avrupa ülkelerinin üst sıralarda yer aldığı sıralamada Türkiye, kilovatsaat başına 0,07 dolarlık tarifeyle alt basamaklarda yer aldı.

ZİRVEDE ADA ÜLKELERİ VE BATI AVRUPA YER ALIYOR

Açıklanan verilere göre Bermuda’yı 0,44 dolarla İrlanda ve 0,42 dolarla İtalya takip ediyor. Cayman Adaları ile Lihtenştayn'da kilovatsaat başına ücret 0,41 dolar seviyesinde kaydedilirken; Almanya, Belçika ve İngiltere'de tüketicilere yansıyan birim fiyat 0,40 dolar olarak hesaplandı. Listenin ilk on basamağını ise 0,36 dolarlık birim fiyatlarıyla İsviçre ve Danimarka tamamladı.

TÜRKİYE'DE KİLOVATSAAT BAŞINA MALİYET 7 SENT

Raporda Türkiye’deki elektrik fiyatı kilovatsaat başına 0,07 dolar (7 sent) olarak paylaşıldı. Türkiye ile aynı fiyat bandında (0,07 dolar) yer alan diğer ülkeler arasında Venezuela, Tunus, Gürcistan, Pakistan ve Rusya bulunuyor.

Listenin daha alt basamaklarında ise enerji maliyetlerinin Suudi Arabistan'da 0,05 dolar, Katar'da 0,03 dolar ve Mısır'da 0,02 dolar seviyesine kadar gerilediği görülüyor.

FİYAT FARKLILIKLARINI BELİRLEYEN TEMEL UNSURLAR

Ülkeler arasındaki fiyat ayrışmasının arkasında yerli enerji kaynaklarına erişim, coğrafi yapı, altyapı yatırımları, teknoloji düzeyi ve uygulanan vergi oranları bulunuyor.

Bermuda ve Cayman Adaları gibi ada coğrafyalarında elektrik üretiminin büyük oranda ithal yakıtlara bağlı olması maliyetleri yukarı çekiyor. Almanya ve Danimarka gibi pazarlarda ise nihai faturada vergilerin payı belirleyici rol oynuyor.

Doğal gaz ve kömür gibi fosil kaynakların küresel piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar ile jeopolitik gelişmeler sonucu yaşanan tedarik kısıtları da özellikle Avrupa genelindeki tarifeleri doğrudan etkiliyor.