41 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Katy Perry, eski nişanlısı Orlando Bloom ile ilişkisi ve Justin Trudeau ile başlayan yeni aşkı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Perry, “Her zaman destansı, efsanevi bir aşk istemiştim” derken Trudeau ile “The Lifetimes” turnesi sırasında tanıştığını ve bu karşılaşmanın ardından hayatında birçok şeyin değiştiğini söyledi.

ORLANDO BLOOM İLE İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Katy Perry, kızı Daisy Dove’un babası olan eski nişanlısı Orlando Bloom ile dokuz yıl boyunca sürdürdüğü ilişkisinin kendisi için önemli bir öğrenme süreci olduğunu söyledi.

Perry, “Öğrenecek gerçekten önemli şeyler olmasaydı dokuz yıl boyunca böyle bir ilişki içinde kalmazdım. Her ilişki bir öğretmendir, değil mi? İlerleyebilmek için bunu bırakmam gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, uzun süredir hayalini kurduğu aşkı bulamadığını düşündüğü dönemde terapistiyle de bu konuyu konuştuğunu anlattı.

“Her zaman destansı, efsanevi bir aşk istemiştim” diyen Perry, hayatındaki her şeyin adeta tamamlanmış olmasına rağmen bir parçanın eksik olduğunu düşündüğünü belirtti.

JUSTIN TRUDEAU İLE AŞKI NASIL BAŞLADI?

Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasındaki ilişki, 2025 yazında gündeme geldi. İkili, Perry’nin “The Lifetimes” turnesi kapsamında Kanada’nın Montreal kentinde bulunduğu sırada birlikte akşam yemeği yerken görüntülendi.

Trudeau’nun birkaç gün sonra Perry’nin konserine gitmesi de aşk iddialarını güçlendirdi. Ardından ikilinin teknede samimi şekilde görüntülenmesiyle birlikte ilişkileri daha fazla konuşulmaya başlandı.

Perry ve Trudeau daha sonra birlikte çeşitli etkinliklerde ve kamuya açık alanlarda görüntülendi.

“BU TURNEDEN EN BÜYÜK HEDİYEYİ ALDIM”

Katy Perry, yeni röportajında Justin Trudeau ile tanışmasının kendisi için ne ifade ettiğini de anlattı.

Ünlü şarkıcı, “Bu turneden en büyük hediyeyi aldım: Hayatımın aşkıyla tanıştım” diyerek Trudeau’ya olan duygularını açıkça dile getirdi.

Perry, “Justin’le turne sırasında tanıştım ve sonra her şey değişti” sözleriyle ilişkisinin hayatındaki etkisini anlattı.

Trudeau’nun kendisini desteklediğini belirten Perry, “Sözleri biliyor, destekleyici ve hayranlık duyuyor; bu gerçekten iyileştirici. O gerçekten kalbiyle hareket ediyor ve bence bu konuda aynı fikirdeyiz. Çok minnettarım” dedi.

“HAYATIMDA BENİ TAMAMEN DEĞİŞTİREN BİR AŞK VAR”

Perry, daha önce temmuz ayında katıldığı bir podcast yayınında da Justin Trudeau ile ilişkisine dair benzer ifadeler kullanmıştı.

Duygusal açıklamalarda bulunan şarkıcı, “Hayatımda beni tamamen değiştiren bir aşk var artık” demişti.

Aşkın hayatındaki etkisinden söz eden Perry, Beatles’ın “Tek ihtiyacınız aşk” sözünü hatırlatarak bazı klişelerin gerçeklik payı olduğunu dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı, Trudeau için daha önce de “Hayatımın aşkı” ifadesini kullanmıştı.

PERRY VE BLOOM'UN DOKUZ YILLIK İLİŞKİSİ

Katy Perry ile Orlando Bloom ilk olarak 2016 yılında Altın Küre partisinde tanıştı. Çift, 2017'de kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra Mart 2018'de yeniden bir araya geldi.

Perry ve Bloom, 2019 Sevgililer Günü’nde nişanlandı. Çiftin kızları Daisy Dove, Ağustos 2020'de dünyaya geldi.

İkilinin aynı yıl Japonya'da evlenmeyi planladığı ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünlerini ertelediği biliniyordu. Perry ve Bloom, 2025 yazında ayrıldıklarını duyurdu.