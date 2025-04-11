Dünyaca ünlü çikolata markası Toblerone, ikonik ambalajında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl çikolatanın İsviçre kimliğiyle ilgili gündeme gelen tartışmaların ardından bu karar alındı. Üretimin bir kısmının İsviçre'den Slovakya'nın Bratislava kentine taşınmasının ardından marka, ambalajında yer alan ünlü Matterhorn Dağı siluetini artık kullanamayacak.

ULUSAL SEMBOLLER KULLANILAMIYOR

Daily Mail’in haberine göre, İsviçre’de 2017 yılında yürürlüğe giren yasa, ülkenin ulusal sembollerinin yalnızca belirli kriterler karşılandığında ticari ürünlerde kullanılabileceğini belirtiyor. Örneğin, bir çikolatanın 'İsviçre yapımı' olarak tanıtılabilmesi için içeriğindeki hammaddelerin en az yüzde 80’inin İsviçre menşeli olması gerekiyor. Süt ve süt ürünlerinde ise bu oran yüzde 100’e çıkıyor. Bu nedenle Matterhorn, artık Toblerone ambalajlarında yer alamayacak.

YENİ YATIRIMLA ‘İSVİÇRE MİRASI’ VURGUSU GERİ GELİYOR

Toblerone, bu gelişmelere rağmen İsviçre kökeninden vazgeçmiyor. Şirket, Bern'deki üretim tesisine 60 milyon sterlinlik yeni bir yatırım yapacağını açıklarken, yenilenen ambalajlarda bu kez İsviçre bayrağına yer verilecek ve markanın köklü İsviçre mirası daha belirgin şekilde vurgulanacak.

Toblerone & World Travel Retail Başkanı Iain Livingston, markanın küresel çaptaki gücüne dikkat çekerken, “Toblerone, dünyanın en ikonik çikolata markalarından biri. İsviçre’deki mükemmellik merkezimiz, markamızı dünya sahnesine taşırken premium segmentte büyümenin de anahtarı olacak” dedi.