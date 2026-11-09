Batı Avrupa'nın en yüksek noktası Mont Blanc'ta yapılan son ölçümler, zirvenin yüksekliğinde dikkat çekici bir değişim yaşandığını ortaya koydu. 2023 yılında 4.805,59 metre olarak ölçülen zirvenin yüksekliği, 2026'da 4.807,47 metreye ulaştı. Uzmanlar, yaklaşık 2 metrelik artışın küresel ısınmayla doğrudan ilişkilendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

RÜZGAR VE YAĞIŞLAR ZİRVEYİ DEĞİŞTİRİYOR

Fransa ile İtalya sınırında bulunan Mont Blanc'ın yüksekliği, hava koşullarına bağlı olarak sürekli değişiyor. Rüzgar ve yağışlar, zirveyi kaplayan kar tabakasının kalınlığını etkileyerek farklı ölçüm sonuçlarına neden oluyor.

Haute-Savoie bölgesinde görev yapan harita mühendisi Mathieu Dragon, zirvenin şeklini rüzgarların gücü ve yağışların belirlediğini ifade etti. Dragon, bu yılın özellikle kurak geçmesine rağmen meteorolojik koşulların zirve üzerindeki etkisini sürdürdüğünü belirtti.

ÖLÇÜMLER TAKİP EDİLECEK

2026 yılında gerçekleştirilen ölçümlerde, yer altına nüfuz eden radar teknolojisinden de yararlanıldı. Bu yöntemle buzul örtüsü ve kar tabakasının altında bulunan kayalık yapı incelendi.

Uzmanlar, Mont Blanc'ın yüksekliğinde kaydedilen artışın tek başına küresel ısınmanın etkilerini göstermediğini vurguladı. Yeni ölçümlerin, zirvedeki değişimlerin uzun vadede takip edilmesine ve iklim koşullarının dağ üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlaması bekleniyor.