Bilim insanları, Kızıldeniz'in yaklaşık 6,2 milyon yıl önce tamamen kuruduğunu ve ardından Hint Okyanusu'ndan gelen sularla yeniden dolduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre bu büyük değişim, yaklaşık 100 bin yıl içinde gerçekleşti.

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları, Kızıldeniz'in geçmişine ilişkin önemli bulgulara ulaştı. Phys'te yayımlanan habere göre bilim insanları, sismik görüntüleme, mikrofosil verileri ve jeokimyasal tarihlendirme yöntemlerini kullanarak bölgenin yaklaşık 6,2 milyon yıl önce tamamen kuruduğunu belirledi.

Araştırmaya göre geçmişte Akdeniz ile bağlantısı bulunan Kızıldeniz, bu bağlantının kesilmesinin ardından tuzla kaplı boş bir havzaya dönüştü. Güneydeki volkanik sırt ise denizin Hint Okyanusu ile bağlantısını engelledi.

HİNT OKYANUSU'NDAN GELEN SULARLA HAVZA YENİDEN DOLDU

Yaklaşık 6,2 milyon yıl önce Hint Okyanusu'nun suları, Haniş Adaları yakınlarındaki volkanik engeli aşarak Kızıldeniz'e ulaştı. Büyük su baskını sırasında deniz tabanında 320 kilometre uzunluğunda bir su altı kanyonu oluştu.

Suların havzayı doldurmasıyla tuz düzlükleri su altında kaldı ve deniz koşulları yeniden oluştu. Araştırmacılar, bu sürecin 100 bin yıldan daha kısa sürede tamamlandığını belirledi.

DENİZ YAŞAMI YENİDEN BAŞLADI

Yaklaşık 30 milyon yıl önce Arap ve Afrika levhalarının birbirinden ayrılmasıyla oluşmaya başlayan Kızıldeniz, ilk dönemlerinde göllerle dolu dar bir yarık vadiydi. Yaklaşık 23 milyon yıl önce Akdeniz'den gelen sularla geniş bir körfeze dönüştü.

Ancak yüksek buharlaşma ve su dolaşımının yetersiz olması nedeniyle denizin tuzluluk oranı arttı. Bu durum, 15 milyon ila 6 milyon yıl önce deniz yaşamının büyük ölçüde yok olmasına neden oldu. Havzada ayrıca kalın tuz ve alçıtaşı tabakaları birikti.

Hint Okyanusu'ndan gelen büyük su baskınıyla deniz yaşamı yeniden canlandı. Günümüzde Kızıldeniz'de bulunan mercan resifleri de bu ekosistemin izlerini taşıyor.

Araştırmacılar, bulguların okyanusların oluşumu, tuz yataklarının meydana gelmesi ve iklim ile tektonik hareketlerin milyonlarca yıl boyunca etkileşimi hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtti.