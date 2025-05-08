New York’un kalbinde yükselen ve 94 yıldır ayakta duran bu 103 katlı dev yapı, günde ortalama 15 bin ziyaretçi ağırlıyor. Ziyaretçilerin çoğu, binayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyor.

Empire State Realty Trust’un CEO’su Tony Malkin, “Empire State Binası’nın mitolojik bir boyutu var ve insanları bu etkiliyor” derken, binanın sadece turistik değil, aynı zamanda işlevsel bir merkez olduğunu vurguladı. Bina içerisinde ofisler, restoranlar, yayın merkezleri ve mühendislik firmaları bulunuyor.

Binanın 60 bin metrekarelik kısmı restoranlara ve sosyal alanlara ayrılmışken, 100 bin metrekarelik bir alan ise gözlem terasına ev sahipliği yapıyor. En gözde kat ise 102. kat: New York’un panoramik manzarasını 360 derece görebileceğiniz bu teras, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Ancak binanın altındaki tünel en az teras kadar ilgi çekici. Yardımcı başmühendis Nick Martone’a göre, bina altında Fifth Avenue'ya kadar uzanan gizli bir rüzgar tüneli bulunuyor. Bu tünel, binanın havalandırma sistemine taze hava sağlamak amacıyla inşa edilmiş. Dahası, bina altında doğal bir su kaynağı akıyor.

Martone, “Dikkatli olun, zemin burada biraz kaygan. Bu suyun çoğu binanın altından geçen doğal akıntıdan geliyor” diyerek tünelin zorlu koşullarını anlattı.

Tony Malkin, “Bina 94 yaşında ama hâlâ genç. Yıkmıyoruz, geliştiriyoruz” sözleriyle Empire State’in zamana direnip dönüşerek yaşayan bir ikon haline geldiğini belirtti.