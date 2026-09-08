Volkswagen Grubu'nun, Audi'nin bünyesindeki motosiklet üreticisi Ducati'yi satmayı değerlendirdiği iddia edildi. Bulunduğu mali darboğazdan elindeki markaları çıkararak, otomotiv üretimini savunma sanayi üretimine kaydırarak ve işçi çıkararak aşmaya çalışan markada zor günler yaşanıyor.

Bloomberg News'un aktardığı bilgilere göre, Audi Üst Yöneticisi (CEO) Gernot Döllner, Ducati'nin satılmasına ilişkin iddialara ilişkin ilk kez resmi açıklama yaptı.

"HENÜZ HİÇBİR KONUDA KARAR VERİLMEDİ"

Döllner, Volkswagen Grubu'nun "disiplinli ve sorumlu bir portföy yönetimine" bağlı olduğunu vurguladı. Ducati'nin bu değerlendirme sürecinin bir parçası olduğunu belirten CEO, "Ducati hakkında da konuşacağız ancak henüz hiçbir konuda karar verilmedi" dedi.

Bu gelişme, Volkswagen'ın "Future Plan 2030" kapsamında gerçekleştirdiği kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Grubun, yaklaşık 50 bin pozisyonu azaltmayı, model gamını yüzde 50'ye kadar küçültmeyi ve üretim ağını yeniden düzenlemeyi hedeflediği biliniyor.

YAZILIM DEPARTMANINI DA DARALTACAK

Volkswagen, yazılım departmanı CARIAD'ı da daraltmayı planlıyor. İddialara göre, CARIAD'ın görevleri önemli ölçüde azaltılacak. Grup, Bosch ile otonom sürüş ortaklığını sonlandırarak yeni bir ortakla 2026-2031 döneminde yaklaşık 900 milyon euroluk maliyet avantajı öngörüyor. Bosch ise ortaklığın sonlandırılmasındaki performans hedeflerinin karşılanmadığı iddiasını reddediyor.

Şirket, üretim kapasitesini değişen pazar koşullarına göre yeniden düzenlemeyi ve fabrika maliyetlerini azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda Almanya'daki bazı tesislerin geleceği de değerlendirilecek.

KADEMELİ OLARAK TOPLAM 100 BİN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, şirket yönetimi ile işçi sendikalarının devasa bir kadro daraltma planı üzerinde mutabakata vardığını duyurdu. 3 Eylül Perşembe günü paylaşılan bilgilere göre, daha önce hedeflenen 50 bin kişilik işten çıkarmaya ek olarak on yılın sonuna kadar 50 bin pozisyon daha tasfiye edilecek ve böylece toplam istihdam kaybı 100 bin seviyesine ulaşacak.

Gerçekleştirilmesi planlanan bu geniş çaplı küçülme hamlesi, firmanın mevcut küresel iş gücünün yaklaşık yedide birinin işini kaybetmesi anlamına geliyor. Yönetim ve sendika kanadının ortak kararıyla yürütülecek olan bu süreç, Alman devinin maliyet yapısını ve geleceğe dönük üretim stratejilerini köklü biçimde dönüştürmeyi amaçlıyor.