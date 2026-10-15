Görevi 25 Şubat'ta devralan Müze Müdürü Christophe Leribault, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, yapının kapsamlı bir yenileme sürecinden geçmemesi durumunda kapılarını ziyaretçilere kapatmak zorunda kalabileceğini bildirdi. Yürütülen teknik, fiziki ve finansal çalışmalara ilişkin detaylar şunlardır:

Güvenlik Tedbirleri ve Soygun Sonrası Adımlar

19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen ve yalnızca 7 dakika süren soygunda 8 tarihi mücevherin çalınmasının ardından güvenlik protokolleri güncellendi:

Sistem Güncellemeleri: Müze çevresine yeni güvenlik kameraları yerleştirildi, koruma personeli sayısı ve fiziki bariyerler artırıldı.

Eserlerin Taşınması: Soygun sonrası galeride kalan mücevherler ile Avrupa genelinde artan soygun vakaları nedeniyle riske giren bazı değerli eserler, uygun vitrinler sağlanana kadar güvenli depolar çekildi.

Soruşturma Durumu: Soygunla bağlantılı dört şüpheli yakalanmış olmakla birlikte, çalınan tarihi mücevherler henüz bulunamadı.

İKLİM ŞARTLARI VE TEKNİK YIPRANMA

Bina altyapısında yaşanan fiziksel aşınmalar ve çevre şartları müze operasyonlarını olumsuz etkiliyor:

Ziyaretçi Sayısında Düşüş: Yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar sebebiyle ziyaretçi oranında yüzde 8'lik bir gerileme kaydedildi.

Altyapı Onarımları: Yürüyen merdivenler, iklimlendirme sistemleri, tavan yapısı ve aydınlatma donanımlarında yenileme çalışmaları başlatıldı.

Bütçe Düzenlemesi: Yenileme maliyetlerini karşılamak amacıyla müze giriş ücretlerinde fiyat ayarlamasına gidilebileceği açıklandı.

"YENİ RÖNESANS" PROJESİ VE BÜTÇE BEKLENTİSİ

Yıllık yaklaşık 9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan cam piramit ana girişinin mevcut kapasiteyi karşılamakta yetersiz kaldığı belirtildi. Yapılan değerlendirmelere göre:

Süreç: "Louvre'un Yeni Rönesansı" adı verilen dönüşüm projesinin tamamlanmasının 15 yılı bulabileceği öngörülüyor.

Onay Süreci: Projenin hayata geçirilebilmesi, Fransa'da 2027 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve gelecek hükümetin bütçe ve onay kararına bağlı bulunuyor.

Leribault, gerekli yatırımların yapılmaması halinde müzenin fiziki koşullar nedeniyle hizmet veremez hale geleceğini vurguladı.