Modern yaşamın koşturmacasından, bitmek bilmeyen dijital bildirimlerden ve şehir gürültüsünden tamamen uzaklaşmak... Bugünlerde birçoğumuzun en büyük, en makul arzusu bu olabilir. Eğer siz de dünyayı bir süreliğine sessize almak istiyorsanız, sığınabileceğiniz en doğru yerler yeryüzünün o en ücra köşelerinde gizleniyor.



Prestijli mimari ve tasarım yayını Architectural Digest (AD); okyanusun ortasındaki küçücük bir adada tek başına duran evlerden, dağların zirvesine türemiş izole köylere kadar dünyanın en büyüleyici ve gözlerden uzak konutlarını derledi.

1. Vágar: Şelalenin ucundaki gizem (Faroe Adaları)

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir takımada olan Faroe Adaları, zaten başlı başına izole bir dünya. Ancak Vágar Adası'ndaki Gásadalur köyü, bu izolasyonu bir adım öteye taşıyor.

Köy, okyanusa dökülen ünlü Múlafossur Şelalesi’nin hemen tepesinde yer alıyor. Etrafını saran devasa dağ kütleleri yüzünden adanın geri kalanından tamamen kopuk olan bu yerleşim yeri, el değmemiş doğasıyla adeta zamanın durduğu hissini yaratıyor.

2. Ouarzazate: Çölün kalbindeki toprak evler (Fas)

"Çölün Kapısı" olarak anılan Ouarzazate bölgesinde, Sahra Çölü’nün dik yamaçları arasında gizlenen bu evler, tam anlamıyla doğayla bütünleşmiş durumda. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Aït Benhaddou köyünün mimari dokusuna sahip olan bu yapılar; kerpiç, kil tuğla, ahşap ve sıkıştırılmış topraktan inşa edilmiş. Dağların sessizliğinde kaybolan evler, çölün büyüleyici yalnızlığını sunuyor.

3. Arnarstapi: Yanardağın gölgesindeki kırmızı çatılı ev (İzlanda)

İzlanda’nın Snæfellsnes Yarımadası’nda, sadece 60 kişinin yaşadığı Arnarstapi köyü, buzullarla kaplı aktif Snæfellsjökull yanardağının hemen altında, lavların şekillendirdiği sert bir kıyı şeridinde yer alıyor. Stapafell Dağı’nın eteğinde, uçsuz bucaksız volkanik düzlüğün ortasında tek başına duran kırmızı çatılı ikonik ev, üzerine inşa edildiği magmatik kayalar kadar zamansız ve köklü bir yalnızlık sunuyor.

4. Casa do Penedo: Gerçekliğine inanılmayan "Taş Ev" (Portekiz)

Portekiz’deki Fafe Dağları’nın ıssız bir köşesinde konumlanan ve yerel dilde "Taş Ev" anlamına gelen Casa do Penedo, internette ilk kez paylaşıldığında kimse gerçek olduğuna inanmamıştı. Fotoşop sanılan bu gizemli yapının varlığı, Portekizli bir haber kanalının bölgeye gitmesiyle kanıtlandı. Devasa dört kaya kütlesinin arasına inşa edilen bu sıra dışı eve ulaşmak için ciddi bir macera ruhu ve sıkı bir yol planlaması gerekiyor.

5. Glencoe: İskoç Yaylalarının vahşi ruhu (İskoçya)

Sisli dağları, derin vadileri ve bozulmamış vahşi güzelliğiyle bilinen İskoçya Yaylaları (Highlands), dünyadan kopmak isteyenler için mükemmel bir coğrafya. Glencoe vadisinde, doğanın kucağına tek başlarına serpiştirilmiş bu ikonik evler, büyüleyici manzaralarıyla dikkat çekiyor. Günümüzde bu yapıların bir kısmı, modern dünyadan birkaç günlüğüne de olsa tamamen kaçmak isteyen gezginler için popüler tatil rotaları olarak hizmet veriyor.