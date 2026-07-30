Dünyanın en uzun aktarmasız ticari uçuşlarına hazırlanılan süreçte önemli bir aşama daha geride kaldı. Airbus tarafından geliştirilen A350-1000ULR modeli, 24 saati aşan test uçuşunu başarıyla tamamladı. Avustralya ile Fransa arasında gerçekleştirilen deneme seferi, uzun menzilli ticari havacılık projeleri açısından dikkat çekti.

Uçak, Qantas Airways'in "Project Sunrise" projesi kapsamında Sidney'den Londra ve New York'a aktarmasız uçuşlar gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Şirket, 2027 yılında başlaması planlanan seferler öncesinde bu modelden 12 adet sipariş verdi.

19 SAATTE MELBOURN'E ULAŞTI

Test süreci, Fransa'nın Toulouse kentindeki Airbus tesislerinde başladı. İlk aşamada uçak sistemleri özel ekipler tarafından takip edilirken, temmuz ayında gerçekleştirilen deneme uçuşunda uçak Toulouse'tan kalkarak 19 saat 13 dakikada Melbourne'e ulaştı.

Dönüş uçuşunda ise daha uzun bir rota izlendi. 27 Temmuz'da Melbourne'den havalanan A350-1000ULR, 24 saat 25 dakika sonra Toulouse'a iniş yaptı. Böylece uçak, kıtalararası en uzun test uçuşlarından birini tamamlamış oldu.

Canlı uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre söz konusu uçuş, 3,6 milyondan fazla kişi tarafından takip edildi. Bu rakamla birlikte uçuş, platform tarihinde en fazla izlenen ikinci sefer olarak kayıtlara geçti.

EK YAKIT DEPOSUYLA MENZİL ARTIRILDI

Uçağın gövdesinin arka bölümüne yerleştirilen 20 bin 900 litrelik ilave yakıt deposu sayesinde menzil yaklaşık bin deniz mili uzatıldı. Bu sistemle Sidney-Londra ve Sidney-New York arasındaki yaklaşık 10 bin deniz millik mesafenin aktarmasız olarak aşılması hedefleniyor.

Uzun süreli uçuşlarda pilotların görev düzeni de özel olarak planlandı. Kokpitte iki saatlik rotasyon sistemi uygulanırken, her dört saatlik vardiyada pilotların iki saat boyunca birlikte görev yapması sağlandı. Dönüş uçuşunda Fransa ve Avustralya'dan beşer pilot ve mühendis görev aldı.

238 YOLCU KAPASİTESİYLE HİZMET VERECEK

A350-1000ULR modeli 238 yolcu kapasitesine sahip olacak. Kabinde uzun yolculuklar için dinlenme alanları ile ikram bölümleri bulunacak. Koltukların yüzde 40'tan fazlası premium sınıflara ayrılırken, artan yakıt maliyetlerinin bilet fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Mevcut en uzun aktarmasız tarifeli ticari uçuşlar ise Singapur ile New York arasında yaklaşık 18 ila 19 saat süren seferlerle gerçekleştiriliyor.