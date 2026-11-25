Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Karl-Marx-Hof konut kompleksi, bir kilometreyi aşan uzunluğu nedeniyle önünden geçen tramvayın dört kez duraklamasına neden oluyor. Polsat News'in aktardığına göre, 1927-1930 yılları arasında inşa edilen yapı, 1.100 metrelik resmi uzunluğuyla dünyanın en uzun konut binası olarak biliniyor.

Viyana'nın kuzeyindeki Döbling bölgesinde bulunan kompleks, birbirine bağlı iki dikdörtgen bloktan oluşuyor. İki bloğun çevresi birlikte ölçüldüğünde uzunluk 2.200 metreyi geçiyor. 12. yüzyılda Tuna Nehri'nin bir kolunun aktığı, inşaat öncesinde ise bahçelerin yer aldığı araziye kurulan yapı, mimar Otto Wagner'in öğrencisi Karl Ehn tarafından tasarlandı. Bina, 1923-1934 yılları arasında 61 binden fazla sosyal konutun inşa edildiği "Kızıl Viyana" programının bir parçası olarak hayata geçirildi.

Kemerli geçişleri ve kuleleriyle "kızıl kale" olarak da adlandırılan yapının cephesinde heykeltıraş Josef Franz Riedl'in özgürlük, şefkat, eğitim ve beden kültürünü simgeleyen dört heykeli yer alıyor.

İÇİNDEKİ PARK 10 BİN METREKAREDEN FAZLA ALANA YAYILIYOR

Üç ile altı kat arasında değişen yüksekliğe sahip kompleks, sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bünyesinde şu birimleri barındırıyor: Çamaşırhaneler, anaokulları ve kreşler, kütüphane ve gösteri salonları, doktor muayenehaneleri, diş kliniği ve restoranlar.

Banyo bulunmayan ancak her birinde müstakil tuvalet, su tesisatı ve elektrikli aydınlatma olan dairelerin bir kısmında balkon yer alıyor. Toplam arazinin yalnızca %18,5'lik kısmını kaplayan binaların dışında kalan alan ise dört iç avluya ve parklara ayrılmış durumda. Merkezdeki park tek başına 10 bin metrekareden fazla bir alana yayılıyor.

Mülkiyeti hala Viyana Belediyesi'ne ait olan kompleksteki 1.300'den fazla dairede yaklaşık 5 bin kişi ikamet ediyor.