Görenleri hayrete düşüren boyutuyla otomotiv tarihine adını altın harflerle yazdıran "Amerikan Rüyası" (American Dream), geçirdiği kapsamlı restorasyon sürecinin ardından tüm ihtişamıyla sahneye geri döndü. Tam 26 tekerleğe sahip olan ve 75 yolcuyu aynı anda taşıyabilen bu yürüyen devasa yapı, Guinness Rekorlar Kitabı’ndaki "dünyanın en uzun otomobili" unvanını perçinleyerek korumayı sürdürüyor.

ÇÖPLÜKTEN MÜZEYE UZANAN EFSANEVİ BİR HİKAYE

İlk olarak 1986 yılında ünlü araç kişiselleştirme ustası Jay Ohrberg tarafından 1976 model altı adet Cadillac Eldorado parçalanıp birleştirilerek tasarlanan araç, başlangıçta 18 metre uzunluğundaydı. Ohrberg’in sıra dışı dokunuşlarıyla 30,5 metreye kadar uzatılan ve bir dönem televizyon şovları ile filmlerin vazgeçilmezi haline gelen limuzin, popülaritesini yitirince New Jersey'deki bir deponun arkasında kaderine terk edildi. Hurda haline gelen bu efsaneyi tesadüfen bulan otomobil tutkunları Michael Dezer ve Michael Manning, büyük bir finansal yatırım ve yıllar süren titiz bir çalışmayla aracı âdeta yeniden yarattı. Camları kırık, kaportası grafitilerle kaplı bir enkazdan çıkarılan devasa otomobil, yeni beyaz boyası ve eklenen santimetrelerle 30,54 metrelik rekor uzunluğuna ulaştırıldı.

İÇİNDE HELİKOPTER PİSTİ VE YÜZME HAVUZU YER ALIYOR

İki adet güçlü V8 motorla çalışan Amerikan Rüyası'nı özel kılan tek şey elbette sıra dışı boyutu değil. Bir araçtan ziyade yürüyen bir lüks kompleksi andıran limuzinin iç mekanında dalış tahtasına sahip mini bir yüzme havuzu, jakuzi, küvet ve devasa bir su yatağı bulunuyor. Eğlenceyi üst seviyeye çıkaran küçük bir golf sahasına da ev sahipliği yapan aracın en üst kısmında ise küçük helikopterlerin iniş yapabileceği işlevsel bir helikopter pisti yer alıyor.

SADECE DÜZ YOLLARDA SÜRÜLEBİLİYOR

Teknik olarak çalışır durumda bulunmasına ve 75 yetişkin yolcuyu rahatça ağırlayabilmesine rağmen 30 metreyi aşan uzunluğu nedeniyle aracın şehir içi trafiğinde manevra yapması imkânsız bir hal alıyor. Keskin virajları alamadığı için günlük kullanıma uygun olmayan bu yürüyen saray, günümüzde Florida'da bulunan Dezerland Park Otomobil Müzesi'nde sergi objesi olarak meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.