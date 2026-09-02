İtalya hükümeti, Sicilya adasını anakaraya bağlayacak Messina Boğazı Köprüsü'nün inşasına resmen onay verdi. Toplam 11,5 milyar sterline mal olacak dev proje tamamlandığında, dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alarak bölgedeki ulaşım ağını kökten değiştirecek.

DEV KÖPRÜNÜN KAPASİTESİ NE KADAR OLACAK?

Messina Boğazı üzerine kurulacak köprünün toplam uzunluğu 3 bin 666 metre olarak açıklandı. Empire State Binası'nın yüksekliğini aşan 399 metrelik iki dev destek kulesine sahip olacak yapı, altı şeritli kara yolu ve iki demir yolu hattıyla günde 200 tren ile saatte 6 bin araca hizmet verecek.

DEPREM VE ŞİDDETLİ RÜZGARLARA NASIL DAYANACAK?

Afrika ve Avrasya tektonik plakalarının çarpışma noktasında yer alan köprü, yüksek sismik risk taşıyan bir bölgeye inşa edilecek. Aerodinamik kanat yapısı sayesinde saatte 216 kilometre hızdaki rüzgarlara direnç gösteren dev köprü, Richter ölçeğine göre 7,1 büyüklüğündeki depremlere dayanacak kapasitede geliştirildi.

Sürücülerin köprüyü kullanabilmesi için tek yönlü seyahatlerde 4 ila 7 euro arasında bir ücret ödemesi gerekecek. Proje yönetiminden yapılan açıklamada, bu tarifenin bakım masraflarını karşılayacağı ve boğazı geçmenin mevcut maliyetinden çok daha hesaplı bir ulaşım imkanı sunacağı belirtildi.