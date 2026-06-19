Suudi Arabistan, çağımızın en iddialı ve devasa inşaat projelerinden birinde sona doğru yaklaşıyor. Newsweek dergisinin haberine göre, tamamlandığında tam 1 kilometre (1000 metre) yüksekliği aşacak olan Cidde Kulesi (Jeddah Tower), adım adım dünyanın en yüksek binası unvanına koşuyor. Gökdelen bu yüksekliğiyle, şu anki rekorun sahibi olan Dubai’deki 828 metrelik Burj Khalifa’yı (Burç Halife) tahtından indirecek.

Projenin arkasında yabancı bir isim yok; kuleyi, daha önce Burj Khalifa’yı da tasarlayan ünlü mimarlar Adrian Smith ve Gordon Hill şekillendiriyor.

HAFTADA 4 METRE YÜKSELİYOR

Projenin mühendislik liderliğini üstlenen Thornton Tomasetti firmasının ortağı John Peronto, kulede çalışmaların şu ana kadarki en yüksek hıza ulaştığını belirtti. Şu an itibarıyla 104. kata ulaşan ve yüksekliği 400 metreyi aşan gökdelen, haftada ortalama 4 metre yükseliyor.

Bu tempoyla binanın yaklaşık 6 ay içinde 500 metre sınırını geçmesi planlanıyor. Peronto, projenin en kritik dönüm noktalarından biri olan ve yaklaşık 160. katta yer alacak en üst seyir terasının (gözlem güvertesi) yapımına da hız verildiğini müjdeledi.

Suudi Arabistan’ın petrol gelirlerine olan bağımlılığını azaltmayı hedefleyen "Vizyon 2030" programının kalbi sayılan bu mega proje, ülkedeki diğer milyar dolarlık projelerin aksine hiçbir gecikme yaşamadı. Dev kulenin kapılarını Ağustos 2028’de açması bekleniyor.

TONLARCA AĞIR BETON GÖKYÜZÜNE POMPALANIYOR

Projenin önündeki en büyük teknik zorluk, tonlarca ağırlıktaki betonun daha önce hiç denenmemiş bir yüksekliğe, gökyüzüne doğru pompalanması. Mühendis John Peronto, bu durumu projenin en devrimsel yönü olarak tanımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu inşaatta, yeryüzündeki tüm binalar arasında dünyanın en yüksek beton pompalama sistemini kullanacağız. Böylesine ekstrem bir yükseklikte hem etkili hem de maliyet açısından uygulanabilir bir sistem geliştirmek, meslek hayatımızın en zorlu görevlerinden biriydi."