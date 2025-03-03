105 yaşındaki Manoel Angelim Dino ve 101 yaşındaki Maria de Sousa Dino, 84. evlilik yıldönümlerini kutladılar. Bu uzun ömür, onlara etkileyici bir şampiyonluk kazandırmış durumda.

Üstelik, bu iki Brezilyalı, "dünyanın en yaşlı evli çifti" rekorunu da elinde tutuyor. LongeviQuest adlı kuruluş tarafından doğrulanan bu rekor, dünyanın en yaşlı insanlarını listeleyen prestijli bir kayıtta yer alıyor.

Kayıtlara geçen en uzun evlilik, 1789 doğumlu David Jacob Hiller ile 1792 doğumlu Sarah Davy Hiller’ın evliliğine ait. People dergisinin haberine göre, bu iki Amerikalı, Sarah'nın 106 yaşında hayatını kaybettiği 1898 yılına kadar tam 88 yıl boyunca evli kaldılar.

1940'tan beri süren bir hikaye... Manoel ve Maria, Kasım 1940'ta, Manoel 21, Maria ise 17 yaşındayken birbirlerine "evet" dediler. Ceará eyaletinin Boa Viagem kırsalından olan çift, ilk kez 1936 yılında tanıştı.

LongeviQuest'e göre, bu iki genç ilk görüşte birbirlerine aşık oldular. Ancak Maria'nın annesi, bu ilişkiye hemen karşı çıktı. Manoel, kayınvalidesini ve kayınpederini ikna edebilmek için onlara ciddi olduğunu göstermek amacıyla bir ev inşa etti. Neyse ki Maria’nın ailesi, fikrini değiştirdi.

Manoel ve Maria, evlendikten sonra tarımda çalışarak tütün yetiştirdiler. Bu uzun birlikteliklerinden 13 çocuk, 55 torun, 60 torun çocuğu ve 14 torun torunu dünyaya geldi. Bugün ise evlerinde sakin bir hayat sürdükleri biliniyor.