Tanzanya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burundi ve Zambiya sınırlarından geçen Tanganyika Gölü, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek dünyanın en uzun gölü unvanını resmen aldı. Bu tescil, 9 ila 13 milyon yıllık geçmişe sahip gölün küresel hidrolojik ve ekolojik haritalardaki lider konumunu kesinleştirdi.

TANGANYİKA GÖLÜNÜN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gölün genişliği 16 ila 72 kilometre arasında değişiklik göstermektedir. Hacim bakımından dünyanın en büyük ikinci tatlı su rezervi olan Tanganyika, aynı zamanda yeryüzünün en eski ikinci gölü unvanını taşımaktadır. Tabanı deniz seviyesinin 662 metre altında bulunan bu su kütlesi, coğrafi olarak yüzeyinin deniz seviyesinden yüksek, tabanının ise alçakta olduğu "kriptodepresyon" alanı olarak sınıflandırılmaktadır.

REKOR DERİNLİK VEYA BİYOÇEŞİTLİLİK EKOSİSTEMİ NASIL ETKİLİYOR?

Ortalama derinliği 570 metre olan göl, bazı noktalarda 1436 metreye ulaşarak Afrika'nın en derin, dünyanın ise ikinci en derin gölü özelliğini korumaktadır. Havza, 500'ü yalnızca bu bölgeye özgü (endemik) olmak üzere toplamda 2 binden fazla canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bölgedeki yerel nüfus için temel protein kaynağı sağlayan gölde, 250'den fazla çiklit balığı türü ile birlikte timsahlar ve su aygırları yaşamaktadır.

TANZANYA'DAKİ ALKALİ SU KÜTLESİ

Tanzanya'nın kuzeyinde, Kenya sınırına yakın bir konumda yer alan Natron Gölü, yüksek alkali yapısı, sığlığı ve sıcaklığı ile bölgedeki diğer sıra dışı su kütlesini oluşturmaktadır. Gölün yüksek sodyum karbonat içeren kimyasal yapısı, suların kıyısında ölen kuş ve yarasa gibi hayvan bedenlerinin doğal yollarla korunmasını ve kireçlenerek taşlaşmış bir görünüm kazanmasını sağlamaktadır.