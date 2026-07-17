Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması, dünya askeri denizcilik tarihinin en ikonik unsurlarından biri olan ve 2012'de emekli olan ilk nükleer enerjili uçak gemisi USS Enterprise’ı (CVN-65) hurdaya ayırmak için devasa bütçeli bir anlaşmaya imza attı.

"Interesting Engineering" dergisinin haberine göre donanma, 342 metrelik devasa boyutuyla bugün bile dünyanın en uzun savaş gemisi unvanını koruyan efsanevi platformun hizmet dışı bırakılma süreçleri için 418 milyon dolarlık bir sözleşme onayladı.

Söküm ihalesini, Vermont merkezli NorthStar Maritime Dismantlement Services firması kazandı. Nihai satış bedeli her ne kadar ilk teklif edilen tutardan yaklaşık 118 milyon dolar daha düşük bir seviyede gerçekleşmiş olsa da, ulaşılan rakam günümüz askeri denizcilik dünyasında sıfır kilometre modern bir korvet gemisinin inşa maliyetine neredeyse eş değer bir servete karşılık geliyor.

1961 YILINDA SULARA İNDİRİLDİ

1961 yılında ABD Donanması saflarına katılan ve nükleer enerji santraline sahip dünyanın ilk uçak gemisi olarak tarihe geçen USS Enterprise, bünyesinde aynı anda tam sekiz adet nükleer reaktör barındıran tek gemi olma özelliğini taşıyordu.

Başlangıçta aynı sınıfta beş adet benzer gemi inşa edilmesi planlanmışsa da, astronomik maliyetleri nedeniyle Enterprise kendi tasarımının tek temsilcisi olarak kaldı. Aktif görev yıllarında bünyesinde 90 adede kadar uçak ile helikopter barındırabilen ve yaklaşık 4 bin 600 kişilik dev bir mürettebata ev sahipliği yapan efsanevi gemi, 2012 yılında düzenlenen törenle resmen emekliye ayrılmıştı.

342 metrelik rekor uzunluğuna rağmen Enterprise, denizcilik literatüründe dünyanın "en büyük" savaş gemisi olarak kabul edilmiyor. Donanmanın yeni gözdesi olan USS Gerald R. Ford, 337 metrelik uzunluğuyla Enterprise'ın biraz gerisinde kalsa da, 100 bin tonu aşan ağırlığı (deplasman) ile eski geminin 94 bin tonluk hacmini geride bırakıyor.

Yeni nesil elektromanyetik fırlatma sistemi (EMALS) gibi üstün teknolojilere sahip olan Gerald R. Ford sınıfı gemiler savaş kabiliyeti açısından öne çıkarken, Enterprise ise yarım asrı aşan mirasının ardından parçalara ayrılmak üzere tersanedeki son yolculuğuna hazırlanıyor.