Fransa'nın başkenti Paris ile Hint Okyanusu'ndaki denizaşırı toprağı Réunion Adası arasında düzenlenen 9 bin 349 kilometrelik uçak seferleri, dünyanın en uzun iç hat uçuşu olarak kayıtlara geçiyor. Yaklaşık 11 saat 15 dakika süren bu yolculuk boyunca hiçbir uluslararası sınır geçilmediği için seferler resmi olarak yurt içi uçuş statüsünde değerlendiriliyor.

İKİ FARKLI YARIM KÜRE ARASINDA KESİNTİSİZ UÇUŞ

Kuzey Yarım Küre'de yer alan Paris'ten havalanan yolcu uçakları, Güney Yarım Küre'deki Réunion Adası'na ulaşmak için 9 bin 349 kilometrelik mesafe katediyor. Afrika kıtasının doğusunda, Madagaskar yakınlarında bulunan adaya yapılan bu seferler kesintisiz olarak 11 saat 15 dakika sürüyor.

BU ROTA NEDEN İÇ HAT UÇUŞU KABUL EDİLİYOR?

Hint Okyanusu'ndaki Réunion Adası, idari ve hukuki olarak Fransa'nın denizaşırı toprakları arasında yer alıyor. Kalkış ve varış noktalarının tamamı Fransa egemenlik sahası içinde bulunduğu için uçuş sırasında herhangi bir uluslararası sınır geçişi yaşanmıyor. Bu durum, rotanın uluslararası havacılık kurallarına göre iç hat seferi statüsünde tescil edilmesini sağlıyor.

KITALARARASI SEFERLERDEN DAHA UZUN MESAFE

Paris ile Réunion Adası arasındaki 9 bin 349 kilometrelik hat, dünya genelindeki pek çok kıtalararası uluslararası uçuştan daha uzun bir mesafeyi kapsıyor. Avrupa ile Amerika veya Asya kıtaları arasındaki standart dış hat uçuşlarını geride bırakan bu rota, mesafe uzunluğuna rağmen yurt içi ulaşım ağı kapsamında işletiliyor.

YOLCULAR SEYAHATTE HANGİ İŞLEMLERE TABİ TUTULUYOR?

Seferlerin resmi olarak iç hat statüsünde bulunması, yolcuların havalimanı prosedürlerini doğrudan belirliyor. Bu hattı kullanan yolcular, uluslararası uçuşlarda uygulanan pasaport ve gümrük kontrolü süreçlerine girmeden seyahatlerini tamamlıyor. Yolculuk, tek bir ülke sınırları içerisinde gerçekleştirilen standart bir iç hat prosedürüyle yürütülüyor.