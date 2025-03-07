Meksika Körfezi'ne doğru dört mil uzunluğunda uzanan Progreso İskelesi, resmi olarak dünyanın en uzun iskelesi olarak kaydedilmiştir.

Bu devasa yapı, büyük kargo ve yolcu gemilerinin popüler bir durağı olup, yılda 150 binden fazla turisti ağırlar fakat iskelenin geçmişi bugünkü kadar uzun değildi. İlk olarak 1941'de eski ahşap iskelenin yerine inşa edilen yapı, sadece 1,2 mil uzunluğundaydı. 1988 yılında, daha büyük gemileri kabul edebilmek amacıyla iskelenin uzunluğu 4 bin metre daha artırılarak dört mil uzunluğa ulaşmıştır.

KIYI SULARININ SIĞ OLMASI İSKELENİN UZUN OLMASININ ANA SEBEPLERİNDEN BİRİ

İskelenin bu kadar uzun olmasının nedeni, bölgedeki kıyı sularının sığ olmasıdır. Daha büyük gemilerin yanaşabilmesi için iskelenin kıyıdan çok daha uzaklara uzanması gerekiyordu. Bu nedenle yolcuların iskelenin sonunda gemiden inip kıyıya ulaşmak için servis araçlarına binmeleri gerekmektedir. Yürüyüş mesafesi genellikle 40 dakika ile 1 saat arasında değişmektedir.

Progreso İskelesi, dünyanın en uzun iskelesi olmasının yanı sıra nikel içeren paslanmaz çelik donatılarla yapılan ilk beton yapı olma özelliğine sahiptir. Paslanmaz çelik kullanımı, iskelenin karbon çeliğinden çok daha az korozyona uğramasını sağlamaktadır.