Yaklaşık 9 yıl süren inşaat çalışmaları sonucunda tamamlanan ve toplam maliyeti 20,35 milyar doları bulan proje, bölge ulaşımında yeni bir dönemi başlattı.

Köprü hizmete girmeden önce kıyılar arasındaki ulaşım yalnızca yolcu feribotları aracılığıyla sağlanabiliyordu. 55 kilometre uzunluğundaki yeni güzergahın devreye girmesiyle birlikte, daha önce saatler süren seyahat süresi yaklaşık 40 dakikaya kadar indi. Bu hızlı erişim imkanı, bölgedeki yolcu konforunu artırmanın yanı sıra üç mega şehir arasındaki ticari hareketliliği ve anlık lojistik akışını da önemli ölçüde hızlandırdı.

ZORLU ŞARTLARDA MÜHENDİSLİK BAŞARISI

İnşaat süreci, bölgedeki yoğun tayfunlar ve karmaşık deniz akıntıları gibi oldukça zorlu doğa koşulları altında yürütüldü. Mühendislik çalışmaları kapsamında geçişin ana kısmı, büyük tonajlı gemilerin serbest geçişine imkan tanıyan Jiuzhou, Jianghai ve Qingzhou kanalları üzerindeki üç ayrı köprüden oluşturuldu.

MEGALOPOLİSİ BİRLEŞTİREN ALTYAPI

Proje kapsamında sadece köprü ayakları değil; aynı zamanda yapay adalar, yeraltı tünelleri ve kapsamlı bir sınır geçiş ağı da inşa edildi. Tüm altyapı bileşenleri, bölgenin mevcut ulaşım ağlarıyla entegre edilerek kesintisiz bir geçiş rotası sağlandı.