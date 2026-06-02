Guangdong News tarafından aktarılan resmi ulaşım verilerine göre, Çin’in "Büyük Körfez Bölgesi" projesi kapsamında inşa edilen dev köprüden geçen araç sayısı 10 milyon barajını aştı. Günlük ortalama 11 bin aracın kullandığı bu devasa arter, Güney Çin'in en önemli üç büyük şehrini kesintisiz bir lojistik ağla birbirine bağlayarak bölgedeki ekonomik entegrasyonu hızlandırıyor.

15 MİLYAR STERLİNLİK DEV YAPI 9 YILDA TAMAMLANDI

İnşaat süreci tam 9 yıl süren ve yaklaşık 15 milyar sterlin maliyetle tamamlanan Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü (HZMB), Ekim 2016 için planlanan açılış takvimindeki gecikmelerin ardından, Ekim 2018'de resmi olarak hizmete açıldı. Yapımında 400 bin ton çelik kullanılan devasa köprü, bölgede sık yaşanan yıkıcı tayfunlara ve yüksek şiddetli depremlere dayanacak mühendislik teknolojileriyle donatıldı.

GEMİ GEÇİŞLERİ İÇİN ÖZEL KULE MİMARİSİ UYGULANDI

İnci Nehri Deltası üzerindeki işlek deniz ticareti rotasını aksatmamak amacıyla köprünün ana bölümü Jiuzhou, Jianghai and Qingzhou gemi geçiş kanallarının üzerinden geçecek şekilde kablo gergili kule mimarisiyle inşa edildi. Bu özel tasarım, büyük kargo gemilerinin Çin'in en işlek deniz ticaret koridorlarından birini hiçbir engele takılmadan güvenle kullanmasına olanak tanıyor.

Mühendisler, inşaat sürecinde sık yaşanan tayfunlar ve sert deniz koşulları nedeniyle ciddi teknik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Su akış hızını kesmemek ve nesli tehlike altındaki Çin beyaz yunuslarının yaşam alanlarına zarar vermemek adına deniz tabanına sabitlenen tek kolonlu özel destek üniteleri tercih edildi. Üç ana köprünün her biri, karadan, denizden ve havadan bakıldığında estetik bir bütünlük sunması için benzersiz kule tasarımlarıyla şekillendirildi.

ENTEGRE ALTYAPI AĞI VE REKOR ARAÇ TRAFİĞİ

Mühendislik ve danışmanlık firması Arup tarafından yürütülen ön tasarım çalışmaları kapsamında, köprüyü çevre otoyol ağlarına entegre etmek amacıyla yapay adalar ile Hong Kong ve Makao taraflarında devasa tünel kavşakları inşa edildi. Özellikle Tuen Mun–Chek Lap Kok bağlantı hattı, sınır geçişlerindeki lojistik akışı doğrudan ana arterlere bağlıyor.