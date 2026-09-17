Saniyede yaklaşık 219 bin metreküp su taşıyan Amazon, devasa havzası ve değişken su seviyesiyle öne çıkıyor. Nehrin çevresindeki yoğun ormanlar, geniş taşkın alanları ve sınırlı kara yolu bağlantıları ise köprü yapımını zorlaştıran başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

BİNLERCE KİLOMETRELİK NEHİRDE NEDEN KÖPRÜ YOK?

Amazon’un ana yatağında köprü bulunmamasının nedenleri arasında nehrin genişliği, mevsimsel taşkınları ve çevresindeki ulaşım altyapısı yer alıyor. Nehir kıyılarının büyük bölümü yoğun ormanlarla kaplı ve birçok noktaya karadan ulaşmak oldukça güç. Bu nedenle karşı kıyıya geçişlerde tekneler kullanılmaya devam ediyor.

YAĞMUR MEVSİMİNDE 15 KİLOMETREDEN FAZLA YAYILABİLİYOR

Amazon’un genişliği yıl boyunca aynı kalmıyor. Özellikle aralık ile mayıs arasındaki yağışlı dönemde nehir havzasındaki su seviyesi yükseliyor ve bazı bölgelerde taşkın alanı 15 kilometreden fazla genişleyebiliyor. Sular yükseldiğinde kıyı çizgileri ormanlık alanların içerisinde kayboluyor ve köprülerin kara bağlantılarının kurulacağı bölgeler de su altında kalabiliyor.

2010 YILINDA YAPILAN KÖPRÜ AMAZON'UN ÜZERİNDE Mİ?

Bölgede 2010 yılında bir köprü inşa edilmiş olsa da yapı Amazon Nehri’nin ana yatağından geçmiyor. Köprü, Amazon’un önemli kollarından Rio Negro üzerinde yer alıyor. Bölgedeki daha yoğun yerleşim ve ulaşım ihtiyacı, bu noktada köprü yapılmasını mümkün hale getirdi.

HAVZASINDA 30 MİLYONDAN FAZLA İNSAN YAŞIYOR

Amazon havzası 30 milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor ve nehir sistemi Güney Amerika’da 6 bin kilometreden fazla uzanıyor. Buna rağmen ana nehir boyunca birçok bölgede kara yolu ağı sınırlı kalırken nehir ulaşımı yerel yaşamın önemli parçalarından biri olmaya devam ediyor.

Amazon Nehri’nin geçmişte bugünkü yönünün tersine, Pasifik Okyanusu yönüne aktığı belirtiliyor. And Dağları’nın yükselmesiyle bölgenin coğrafi yapısı değişti ve nehir zaman içerisinde Atlantik Okyanusu’na doğru akmaya başladı. Amazon havzası bugün 40 binden fazla bitki ve yaklaşık 3 bin balık türüne ev sahipliği yaparken nehir, dünyadaki en yüksek su debisine sahip nehir olarak biliniyor.