Dünyanın en uzun nehri olan Amazon, Peru, Kolombiya ve Brezilya topraklarından geçerek en az 6 bin 400 kilometrelik bir hatta uzanıyor ama nehrin ana gövdesi üzerinde tek bir resmi köprü dahi bulunmuyor.

KARAYOLU BAĞLANTISI YETERSİZ

Zürih İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden Walter Kaufmann’a göre durumun en büyük nedeni bölgedeki talep eksikliği. Amazon Havzası’nın büyük bölümünün nüfusu oldukça seyrek, altyapı yetersiz ve pek çok noktada karayolu ağı bulunmuyor. Yüz binlerce kişinin yaşadığı Macapa şehri de bu duruma örnek gösteriliyor. Brezilya’nın diğer bölgelerinden karayoluyla ulaşılamayan şehre ana ulaşım nehir üzerinden sağlanıyor.

DOĞAL KOŞULLAR VE MÜHENDİSLİK ENGELLERİ

Nehrin fiziki yapısı da köprü inşasını zorlaştırıyor. Yağmur mevsiminde su seviyesinin 9 metreye kadar yükseldiği Amazon’un genişliği, mevsimine göre birkaç kilometreden onlarca kilometreye çıkabiliyor. Ayrıca nehirde sürüklenen ve "matupa" olarak bilinen bitki kaplı devasa yüzen adalar, inşa edilecek yapılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bölgedeki yumuşak toprak yapısı, yoğun bitki örtüsü ve şiddetli yağışlar da insan yapımı strüktürlerin hızla yıpranmasına yol açıyor.

Amazon’un ana gövdesinde köprü yer almazken, nehrin en büyük sol kolu olan Rio Negro üzerinde yapılaşma bulunuyor. Manaus şehri yakınlarında Gazeteci Felippe Daou Köprüsü hizmet veriyor.

NEHRİN UZUN SÜRE KÖPRÜSÜZ KALMASI GEREKİYOR

Bölgede köprü yapılmamasına dair öne sürülen bir diğer gerekçe ise çevre koruma kaygıları. Yapılan araştırmalar, Amazon’daki ormansızlaşmanın yüzde 95’inin yollara yakın alanlarda gerçekleştiğini gösteriyor. Yolların endüstriyel faaliyetler ve tomrukçuluk için geçiş kolaylığı sağlaması nedeniyle çevreciler ve araştırmacılar nehrin uzun süre köprüsüz kalması gerektiğini savunuyor.