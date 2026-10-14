1976 model bir Cadillac Eldorado temel alınarak inşa edilen ve "The American Dream" (Amerikan Rüyası) adı verilen devasa limuzin, geçirdiği kapsamlı restorasyon sürecinin ardından dünyanın en uzun otomobili unvanını yeniledi. Guinness Dünya Rekorları tarafından 1 Mart 2022 tarihinde yapılan resmi ölçümle aracın toplam uzunluğu 30,54 metre olarak tescillendi.

30 METRELİK GÖVDE VE ÖZEL DONANIMLAR

Tasarımcı Jay Ohrberg tarafından ilk olarak 1986 yılında Kaliforniya'nın Burbank kentinde 18,28 metre uzunluğunda tasarlanan araç, sonraki süreçte yapılan eklemelerle yaklaşık 30,5 metreye ulaştırıldı. Uzun yıllar atıl durumda kaldıktan sonra restore edilen limuzin, son ölçümlerle mevcut uzunluğuna kavuştu.

Dünyanın en uzun otomobilinde dikkat çeken teknik ve yapısal özellikler şunlar:

- 30,54 metre uzunluğundaki araç, 75’ten fazla yolcu kapasitesine sahip.

- Toplam 26 tekerlek üzerinde duran limuzin, ön ve arka kısımlarda yer alan iki ayrı V8 motorla hareket ettiriliyor.

- Manevra kabiliyetini artırmak amacıyla ortadan mafsallı (artiküle) bir yapıya sahip olan araç, hem ön hem de arka kısmında bulunan direksiyon sistemleri sayesinde her iki yöne doğru da sürülebiliyor.

- Araç içerisinde dalış tahtalı bir yüzme havuzu, jakuzi, küvet, su yatağı, mini golf sahası, televizyonlar, buzdolabı ve telefon yer alıyor.

- Aracın üst bölümüne entegre edilen helikopter pisti, alt kısma yerleştirilen çelik destekler sayesinde yaklaşık 2,2 ton (5.000 libre) ağırlığı taşıyabiliyor.

TRAFİKTE KULLANIMI İMKANSIZ, SERGİ PARÇASI OLARAK KORUNUYOR

Sürüş sistemlerinin faal olmasına ve gövdesinin ortadan bükülebilir yapıda tasarlanmasına rağmen, 30,54 metrelik boyutu nedeniyle aracın genel trafikte ve halka açık yollarda seyretmesi mümkün olmuyor. Bu nedenle restorasyonun ardından "The American Dream", gündelik bir ulaşım aracı olmak yerine otomotiv tarihinin boyut sınırlarını zorlayan bir koleksiyon ve sergi objesi olarak muhafaza ediliyor.