19 Mart tarihinde gerçekleştirilen resmi açılışla birlikte "Kralın Sahil Yolu" (King Charles III England Coast Path), küresel ölçekte bu kategorideki en uzun parkur unvanını aldı. Proje kapsamında Doğu Sussex’teki ikonik Yedi Kız Kardeş kayalıkları, Jura Sahili ve Göller Bölgesi gibi stratejik turistik noktalar birbirine bağlandı.

18 YILLIK PROJEDE SONA GELİNDİ

Temelleri 2009 yılında kabul edilen "Deniz ve Kıyı Erişimi Yasası" ile atılan projenin tamamlanması yaklaşık 18 yıl sürdü. Gordon Brown hükümeti döneminde tanıtılan güzergah, yasal mevzuat gereklilikleri ve arazi mülkiyeti gibi çeşitli zorlukların aşılmasının ardından kullanıma sunuldu.

Resmi açılışın ardından Kral III. Charles, Çevre Bakanı Emma Reynolds ve Natural England Başkanı Tony Juniper eşlikinde yürüyüş yolunun bir bölümünü katetti. Juniper, güzergahın doğayı koruma, kültürel miras ve toplumsal fayda açısından milyonlarca insanın hayatına katkı sağlayacak bir kanıt olduğunu vurguladı.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE DOĞAL KORUMA ODAĞI

Natural England tarafından yapılan açıklamada, yeni yürüyüş yollarının oluşturulmasıyla daha önce erişilemeyen kum tepeleri, uçurumlar ve kayalık plajlara kamuoyunun ulaşımının sağlandığı belirtildi. Projenin ana odak noktalarından birinin rotayı suya daha yakın tutmak ve engelli erişilebilirliğini iyileştirmek olduğu kaydedildi.

Güzergahın oluşturulmasıyla birlikte bölgedeki biyoçeşitliliğin korunması amacıyla yeni doğa koruma alanları da ilan edildi. Bu adımın, İngiltere kıyı şeridindeki vahşi yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunması hedefleniyor.

ROTA YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

Mevcut durumda güzergahın yaklaşık %80’i ziyarete açılmış olup, projenin yıl sonuna kadar tamamen bitirilmesi öngörülüyor. Bazı bölgelerde devam eden çalışmalar nedeniyle yürüyüşçülerin belirli noktalarda patikadan sapması gerekebileceği bildirildi.

Özellikle İngiltere’nin kuzeybatısındaki Mersey Nehri gibi geçiş noktalarında ulaşımın geçici olarak feribotlarla sağlanacağı açıklandı. Yetkililer, tam kapasiteyle hizmete girdiğinde rotanın İngiltere ekonomisine ve kıyı turizmine önemli bir ivme kazandıracağını belirtti.