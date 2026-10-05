Zorunlu askerlik uygulamasını sürdüren ülkelerde hizmet süreleri karşılaştırıldı. Listenin ilk sırasında erkekler için yaklaşık 10 yıllık askerlik süresiyle Kuzey Kore yer alırken, Türkiye’de zorunlu askerlik süresi 6 ay olarak uygulanıyor.

EN UZUN ASKERLİK KUZEY KORE'DE

Listenin ilk sırasında Kuzey Kore bulunuyor. Ülkede erkeklerin yaklaşık 10 yıl, kadınların ise 5 ila 8 yıl askerlik yaptığı belirtiliyor. İsrail’de erkekler için yaklaşık 32 ay, kadınlar için yaklaşık 24 ay olan hizmet süresiyle ülke listenin üst sıralarında yer alıyor.

EN UZUN ASKERLİK YAPILAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Süre bilgisi verilen ülkelerin sıralaması şöyle:

1. Kuzey Kore — Erkekler yaklaşık 10 yıl, kadınlar 5-8 yıl

2. İsrail — Erkekler yaklaşık 32 ay, kadınlar yaklaşık 24 ay

3. Angola — Yaklaşık 24 ay

4. Singapur — Yaklaşık 24 ay

5. Güney Kore — 18-21 ay

6. Cezayir — 18 ay

7. Rusya — 12 ay

8. Tayvan — 12 ay

9. Finlandiya — 165, 255 veya 347 gün

10. Türkiye — 6 ay

11. Avusturya — 6 ay

TÜRKİYE 6 AYLIK SÜREYLE LİSTEDE

Türkiye’de zorunlu askerlik hizmeti 6 ay sürüyor. Verilen ülkeler arasında Türkiye 10. sırada gösterilirken, Avusturya’da da zorunlu askerlik süresi 6 ay olarak uygulanıyor. Bu nedenle iki ülke hizmet süresi bakımından eşit durumda bulunuyor.

Eritre’de resmi ulusal hizmet süresi 18 ay olarak belirtiliyor. Ancak uygulamada hizmetin bazı kişiler için belirsiz sürelerle uzayabildiği ifade edildiğinden ülke kesin sıralamaya dahil edilmiyor.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Süre bilgisi verilen ve sıralamaya dahil edilen ülkeler arasında Türkiye 6 aylık zorunlu askerlik süresiyle 10. sırada yer alıyor. Listenin diğer ucunda ise askerlik hizmetinin yıllarca devam ettiği Kuzey Kore bulunuyor.