Rusya’nın başkenti Moskova, toplu ulaşımda tarihi bir dönüm noktasına imza atarak dünyanın en uzun şehir içi tramvay hattını hizmete açtı. "MTD-2" olarak adlandırılan ve Çertanovskaya metro istasyonundan Novogireyevo istasyonuna kadar uzanan yeni hat, tam 33 kilometrelik uzunluğuyla bu alanda bir dünya rekoruna sahip oldu.

2 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Açılış töreninde konuşan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni hattın stratejik önemine dikkat çekti. Şehrin 13 farklı bölgesini birbirine entegre eden dev proje, yaklaşık 2 milyondan fazla Moskovalıya doğrudan ulaşım imkanı sağlayacak.

Hat üzerinde toplam 79 durak yer alırken, seferler raylı sistem standartlarına uygun olarak yoğun saatlerde 6 dakikada bir gerçekleştirilecek. Bu yapı sayesinde yolcular; metro, banliyö tren hatları (MCD), merkez çember hattı (MCC) ve ana tren istasyonları dahil olmak üzere toplam 31 farklı aktarma noktasına kolayca erişebilecek.