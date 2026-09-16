Ulaşım imkanlarının çeşitlendiği günümüzde, demiryolu seyahatleri kendine has nitelikleriyle öne çıkmaya devam ediyor. İngiltere gibi ülkelerde saatlerle ifade edilen tren seyahatlerine kıyasla, dünyanın farklı coğrafyalarında günlerce kesintisiz devam eden ve yolculara konaklama imkânı sunan tarifeli tren hatları bulunuyor.

Coğrafi büyüklüğünün bir sonucu olarak, dünyanın en uzun aktarmasız tren rotalarının büyük bir kısmı Rusya topraklarında yer alıyor. Yolcuların vagon değiştirmeden seyahat edebildiği en uzun 12 direkt demiryolu hattı, en uzun mesafeden başlanarak şu şekilde sıralandı:

1- Moskova - Pyongyang (10.214 km): Dünyanın en uzun direkt tren seferi konumundaki bu hat, Rusya'yı baştan başa geçerek Kuzey Kore'nin başkentine ulaşıyor. Ayda iki kez düzenlenen ve aktarmasız vagon esasına dayanan seyahat yaklaşık 8 gün sürüyor.

2- Moskova - Vladivostok / Rossiya (Yaklaşık 9.300 km): Trans-Sibirya hattının en bilinen seferi olan Rossiya, duraklama düzeni nedeniyle yolculuğu yaklaşık 7 günde tamamlanıyor.

3- Moskova - Vladivostok / Tren 010Н (Yaklaşık 9.260 km): Aynı iki şehri bağlayan iki ayrı seferden daha hızlı olanı; Pasifik kıyısına yaklaşık 6,5 günde ulaşıyor.

4- Kislovodsk - Neryungri (Yaklaşık 7.960 km): Kuzey Kafkasya'dan ülkenin uzak doğusuna uzanan hat, 6 gün 7 saatlik seyahat süresiyle işletiliyor.

5- Çita - Adler (Yaklaşık 7.500 km): Doğu Sibirya'dan Karadeniz'e uzanan bu yolculuk, geleneksel yataklı trenlerle yaklaşık 6 günde tamamlanıyor.

6- Çita - Anapa (Yaklaşık 7.070 km): Doğu Sibirya ile Karadeniz'i birbirine bağlayan sezonluk hat, 5 gün 15 saat sürüyor.

7- Moskova - Neryungri (Yaklaşık 6.950 km): Moskova'daki Yaroslavsky istasyonundan başlayıp Güney Yakutistan'a uzanan 5 günlük yolculuk, aktarmasız vagon sistemiyle işletiliyor.

8- Adler - Severobaykalsk (Yaklaşık 6.880 km): Karadeniz kıyısından başlayıp 5 günden fazla süren bu sezonluk hatta, yaz döneminde haftada bir sefer düzenleniyor.

9- Moskova - Çita (Yaklaşık 6.200 km): Urallar ve Sibirya'yı aşarak Baykal Gölü yakınlarından geçen hat, yaklaşık 4,5 günlük bir seyahat süresine sahip.

10- İrkutsk - Anapa (Yaklaşık 6.000 km): Doğu Sibirya'dan Karadeniz kıyısına uzanan bu sezonluk hat, 4,5 ile 5 gün arasında tamamlanıyor.

11- Moskova - Severobaykalsk (Yaklaşık 5.550 km): Nijni Novgorod, Novosibirsk ve Krasnoyarsk güzergahını izleyen tren, Baykal Gölü'nün kuzeyine yaklaşık 3 gün 15 saatte ulaşılıyor.

12- Moskova - Ulan-Ude (Yaklaşık 5.500 km): Urallar ve Sibirya üzerinden Yekaterinburg, Omsk, Novosibirsk ve İrkutsk şehirlerini geçerek tamamlanan yolculuk yaklaşık 4 gün sürüyor.