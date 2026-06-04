Yeni demiryolu bağlantısı sayesinde Avrupa'dan Asya'ya trenle seyahat etmek mümkün kılınmıştır. Toplamda 13 ülkeden geçen ve farklı demiryolu şirketlerinin işlettiği hatlardan oluşan bu devasa güzergah, yaklaşık 18 bin 600 kilometre uzunluğa sahiptir. Seyahat, Portekiz’in Lagos kentinden başlayarak Singapur’da son bulmaktadır.

13 ÜLKEDEN GEÇEN 18 BİN 600 KİLOMETRELİK GÜZERGAH

Yolculuk rotası Portekiz’in Lagos kentinden başlayıp başkent Lizbon’a ulaşmakta, ardından İspanya’nın Bask bölgesine geçmektedir. Rota daha sonra Fransa, Rusya, Çin, Vietnam ve Tayland üzerinden devam ederek Singapur’da noktalanmaktadır. Güzergah kapsamında Paris, Moskova, Pekin ve Bangkok gibi metropollerde duraklamalar gerçekleştirilmektedir. Yolculuğun en uzun kesintisiz etabı, Paris ile Moskova arasında yaklaşık 40 saat süren bölüm olarak kaydedilmiştir. Bu etapta yolcuların mola verebilmesi için 11 farklı durak bulunmakta ve belirli şehirlerde gece konaklama imkanı tanınmaktadır.

TOPLAM BİLET MALİYETİ BİN 6 STERLİN OLARAK BELİRLENDİ

Seyahati eksiksiz tamamlamak isteyen yolcuların toplam 7 farklı vize alması zorunluluk arz etmektedir. Tüm hat boyunca toplam bilet maliyetinin yaklaşık bin 6 sterlin olduğu aktarılırken, bu tutarın Portekiz ile Singapur arasındaki bazı uçak bileti fiyatlarıyla benzerlik gösterdiği hesaplanmıştır. Ancak uçuşlara kıyasla çok daha karmaşık bir planlama gerektiren tren yolculuğunda, çok sayıda aktarma yapılması ve özellikle Vietnam-Kamboçya ile Malezya-Singapur arasındaki bazı sınır bölümlerinde otobüsle kara yolu transferlerinin kullanılması gerekmektedir.

Uzmanlar, Londra-Singapur arasındaki eski rekoru geride bırakan bu yeni rotanın açılmasında Laos-Çin demiryolu hattının lojistik olarak kilit bir rol oynadığını ve söz konusu hattın Laos ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını öngörmektedir.