Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Tanrı Dağları'nı (Tianshan) aşan ve dünyanın en uzun karayolu tüneli unvanını alan Tianshan Shengli Tüneli’ni trafiğe açtı. Yaklaşık 3 milyar sterlin maliyetle inşa edilen tünel, dağ geçiş süresini 3 saatten 20 dakikaya indirdi.

Urumçi-Yuli Otoyolu projesinin en kritik noktası olan tünel, her birinde iki şerit bulunan iki paralel tüpten oluşuyor. Toplam 4,9 milyar sterlin bütçeli otoyol projesinin parçası olan 22 kilometre (13,75 mil) uzunluğundaki tünelin yapımı 5 yıl sürdü.

İKİ DÜNYA REKORUNA İMZA ATTI

Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) Başkanı Song Hailiang, tünelin iki dünya rekoruna imza attığını açıkladı:

- Dünyanın en uzun karayolu tüneli.

- Dünyanın en derin dikey havalandırma şaftına sahip karayolu tüneli.

İnşaat süresince ekipler; 16 jeolojik fay hattı, yüksek yer altı basıncı, sismik aktivite, aşırı soğuk ve yüksek rakım gibi zorluklarla mücadele etti. Tünel güzergahı; buzullar, otlaklar, ormanlık vadiler, Gobi Çölü ve bataklık yapıları barındıran ekstrem bir coğrafyadan geçiyor. Projenin 11 kilometrelik bir kesiminde ayrıca 14 köprü ve 5 ek tünel yer alıyor.

YOL 7 SAATTEN 3 SAATE DÜŞTÜ

26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla resmen açılan otoyol ve tünel kompleksi, Sincan'ın iki büyük kentsel merkezi olan Urumçi ve Korla arasındaki seyahat süresini 7 saatten 3 saate düşürdü. Bölge içi lojistik ve turizmi canlandırması beklenen bu hat; Pekin-Tianjin-Hebei, Yangtze Nehri Deltası, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Chengdu-Chongqing gibi Çin'in ana ekonomik merkezlerini birbirine bağlıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, projeyi "Sincan'ın bağlanabilirliğinde devasa bir sıçrama" olarak nitelendirirken, Büyükelçi Xie Feng projenin teknik boyutunun bir mühendislik miladı olduğunu belirtti.